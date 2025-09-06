MP के किसानों को बड़ी राहत: खातों में पहुंचे 20.6 करोड़ रुपए, सीएम मोहन ने भेजा पैसा

MP News: मध्य प्रदेश के 11 जिलों के 17,500 किसानों को राज्य सरकार की तरफ से बड़ी राहत दी गई है. सीएम मोहन यादव ने इन जिलों के किसानों के खाते में सिंगल क्लिक के जरिए 20.6 करोड़ की राहत राशि ट्रांसफर कर दी है. यह पैसा राज्य में अतिवृष्टि, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को दी गई है, बता दें कि अलग-अलग जिलों में प्राकृतिक आपदा के बाद राहत राशि की मांग की गई थी, जिसके बाद सरकार ने सर्वे कराया था, जिसके बाद सीएम मोहन यादव ने यह पैसा ट्रांसफर किया है. मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके खुद इस बात की जानकारी दी है.

अब तक 188 करोड़ से ज्यादा पैसा ट्रांसफर

सीएम मोहन यादव ने राहत राशि के वितरण कार्यक्रम के दौरान वर्चुअल माध्यम से प्रभावित किसानों से सीधा संवाद भी किया, उन्होंने कहा कि 'हमारा लक्ष्य संवेदनशील शासन और त्वरित राहत है. किसानों का कल्याण ही हमारी प्राथमिकता है.' मुख्यमंत्री ने बताया कि साल 2025-26 में अब तक राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित नागरिकों को कुल 188.52 करोड़ की सहायता राशि किसानों के खाते में ट्रांसफर किया जा चुका है. उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के साथ खड़ी है, बाढ़ और दूसरी प्राकृतिक आपदाओं से किसानों की फसलों को जितना भी नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई लगातार की जा रही है.

हमारा लक्ष्य

संवेदनशील शासन, त्वरित राहत... आज भोपाल निवास स्थित समत्व भवन से विभिन्न जिलों के अतिवृष्टि, बाढ़ एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों से वर्चुअली चर्चा कर सिंगल क्लिक के माध्यम से 11 जिलों के 17,500 कृषक भाइयों-बहनों को ₹20.6 करोड़ की राहत राशि का अंतरण… pic.twitter.com/AKfRe5bXCe — Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) September 6, 2025

किसानों के लिए काम कर रही मोदी सरकार

सीएम मोहन ने कहा कि पीएम मोदी लगातार किसानों की समृद्धि के लिए कार्य कर रहे हैं, हम उनके नेतृत्व में प्रदेश के हर किसान को संकट की घड़ी में संबल देने का प्रयास कर रहे हैं. राहत राशि वितरण के इस अभियान से न केवल प्रभावित किसानों को तत्काल आर्थिक सहारा मिला है, बल्कि यह भी स्पष्ट हुआ है कि प्रदेश सरकार आपदा के समय त्वरित निर्णय लेकर जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन करने में सक्षम है.

बता दें कि मध्य प्रदेश में पिछले दिनों अलग-अलग जिलों में भारी बारिश के बाद बाढ़ की स्थिति बनी थी, जिससे सबसे ज्यादा नुकसान किसानों की फसलों को हुआ था, जिसको लेकर किसान संगठनों समेत किसानों ने भी राहत राशि की मांग की थी.

