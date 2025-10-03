Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2946230
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

MP के इन 13 जिले के किसानों को मिली राहत राशि, सीएम मोहन ने ट्रांसफर किए 653 करोड़

MP News: मध्य प्रदेश के 13 जिलों के किसानों को 653 करोड़ रुपए की राहत राशि मिली है. सीएम मोहन यादव ने सिंगल क्लिक के माध्यम से किसानों के खातों में यह पैसा ट्रांसफर किया है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 03, 2025, 02:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एमपी के किसानों को मिली राहत राशि
एमपी के किसानों को मिली राहत राशि

MP Farmers Relief Amount: मध्य प्रदेश में पहली बार किसानों को सोयाबीन की फसल में पीला मोजेक रोग लगने से खराब हुई फसलों का भी मुआवजा मिला है. सीएम मोहन यादव ने सिंगल क्लिक के माध्यम से 13 जिलों के किसानों को 653 करोड़ रुपए की राहत राशि ट्रांसफर की है, इसके अलावा उन्होंने कहा कि आज से राज्य में सोयाबीन भावांतर योजना भी शुरू हो गई है जिसका पैसा भी जल्द ही किसानों को मिलेगा, इसलिए सभी किसानों से उन्होंने भावांतर योजना के लिए पंजीयन कराने की सलाह दी है, वहीं उन्होंने राहत राशि ट्रांसफर करने के साथ ही प्रदेश के किसानों से संवाद भी किया है. 

सीएम मोहन ने कहा किसानों की चिंता हमारी प्राथमिकता है, इसलिए प्रदेश के बाढ़ और पीला मोजेक प्रभावित किसानों से वर्चुअली संवाद कर सिंगल क्लिक के माध्यम से 13 जिलों के प्रभावित किसानों को 653.34 करोड़ से अधिक की राहत राशि का अंतरण किया, इस पैसे से किसानों को राहत मिलेगी, क्योंकि सरकार हमेशा किसानों को ही प्राथमिकता देती है. किसान राष्ट्र की रीढ़ है, जिस तरह से देश के जवान सीमा पर हमारी सुरक्षा करते हैं, उसी तरह किसान देश में अनवरत मेहनत करता है. ऐसे में हमारी सरकार किसानों के लिए तत्परता से काम कर रही है. 

ये भी पढ़ेंः अब एमपी में रोजगार की आएगी बाढ़! 5 अक्टूबर को सीएम गुवाहाटी में बनाएंगे 'प्लान'

Add Zee News as a Preferred Source

इन जिले के किसानों को मिला पैसा 

  • विदिशा
  • सिवनी 
  • मंदसौर 
  • बड़वानी
  • रतलाम 
  • नीमच 
  • दमोह 
  • बुरहानपुर 
  • खंडवा 
  • उज्जैन 
  • बुरहानपुर 
  • शहडोल 
  • मंडला 

बताया जा रहा है कि 13 जिलों की 52 तहसीलों में आने वाले 8 लाख 84 हजार 772 किसानों की फसलें इस बार बाढ़ और अतिवृष्टि से प्रभावित हुई थी, ऐसे में किसानों को राहत राशि दी गई है. बता दें कि इन जिलों में नुकसान के बाद किसानों ने सरकार से राहत राशि की गुहार लगाई थी, जिसके बाद किसानों की खराब हुई फसलों के सर्वे के निर्देश सरकार ने दिए थे, वहीं अब सीएम मोहन यादव ने फसलों का मुआवजा दे दिया है. बता दें कि अलग-अलग जिलों में सोयाबीन, केला, उड़द की फसलों को नुकसान पहुंचा था, सोयाबीन में सबसे ज्यादा पीला मोजेक रोग लग गया था, जिससे किसान परेशान थे. 

ये भी पढ़ेंः इंदौर से दिल्ली के लिए शुरू होगी स्पेशल ट्रेन, 12 घंटे में सफर होगा पूरा, ये रहा समय

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड! 

TAGS

mp newscm mohan yadavmp farmers relief amount

Trending news

Chhindwara News
नहीं थम रहा छिंदवाड़ा में रहस्यमयी मौतों का सिलसिला, जिले में अब तक 9 बच्चों की मौत
Panna news
पन्ना में मजदूर की किस्मत चमकी, खेर माता के दर्शन के बाद मिला जेम्स क्वालिटी का हीरा
mp invest news
अब एमपी में रोजगार की आएगी बाढ़! 5 अक्टूबर को सीएम गुवाहाटी में बनाएंगे 'प्लान'
smart meter
अब नहीं लगेंगे एमपी में स्मार्ट मीटर! भारी विरोध के बाद लगाई गई रोक, जानिए वजह
Mandsaur News
आग के बीच आस्था या मौत का खेल? मंदसौर में अंगारों से गुजरते लोग देख हर कोई दंग
mp news
छिंदवाड़ा में बढ़ी बच्चों की मौतें, पन्ना में मजदूर की चमकी किस्मत
surajpur news
न वायरल, न कैंसर…फिर आखिर कौन सी बला है ये? सूरजपुर में इस बीमारी से मचा हड़कंप
chhattisgarh news
ब्रेकअप से बौखलाया बॉयफ्रेंड, पेट्रोल पंप पर गर्लफ्रेंड को चाकू से गोदकर मार डाला
jashpur news
भारत के इस कोने में असुरों के वंशज करते है भैंसासुर की पूजा; महिषासुर को मानते भगवान
khandwa news
खंडवा में बड़ा हादसा, विसर्जन के दौरान ट्रैक्टर-ट्रॉली नदी में गिरी, 11 लोगों की मौत
;