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MP के लाखों किसानों के लिए खुशखबरी, PM फसल बीमा योजना के पैसे ट्रांसफर करेंगे CM मोहन, ऐसे करें चेक स्टेटस

PM Fasal Bima Yojana: मध्य प्रदेश के 10.54 लाख किसानों को आज बड़ा तोहफा मिलने वाला है. मुख्यमंत्री मोहन यादव जगदीशपुर में आयोजित कैबिनेट बैठक के दौरान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 1,460.50 करोड़ रुपए सिंगल क्लिक के जरिए किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर करेंगे.

Written ByPooja
Published: Jul 19, 2026, 09:50 AM IST|Updated: Jul 19, 2026, 09:56 AM IST
MP के लाखों किसानों के लिए खुशखबरी, PM फसल बीमा योजना के पैसे ट्रांसफर करेंगे CM मोहन, ऐसे करें चेक स्टेटस

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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