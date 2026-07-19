/MP के लाखों किसानों के लिए खुशखबरी, PM फसल बीमा योजना के पैसे ट्रांसफर करेंगे CM मोहन, ऐसे करें चेक स्टेटस

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PM Fasal Bima Yojana: मध्य प्रदेश के लाखों किसानों को आज बड़ी सौगात मिलने वाली है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भोपाल के जगदीशपुर में आयोजित कैबिनेट बैठक के दौरान 10.54 लाख किसानों के बैंक खातों में 1,460.25 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे. यह राशि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पात्र किसानों को दी जाएगी. कैबिनेट बैठक के दौरान मुख्यमंत्री सिंगल क्लिक के माध्यम से किसानों के खातों में यह राशि ट्रांसफर करेंगे.
राज्य सरकार के अनुसाल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब तक प्रदेश के प्रभावित किसानों को 30,942.34 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है. सरकार का कहना है कि योजना के माध्यम से प्राकृतिक आपदाओं और फसल नुकसान की स्थिति में किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है. जगदीशपुर में होने वाली कैबिनेट बैठक में किसानों के हित से जुड़े अन्य मुद्दों पर भी चर्चा होने की संभावना है.
किसानों के लिए सौगात
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि इस बार अल-नीनो के असर के कारण अच्छे मानसून की उम्मीद नहीं है. इसे देखते हुए, किसानों को समय सीमा से पहले अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा करा लेना चाहिए ताकि फसल के नुकसान की स्थिति में उन्हें आर्थिक सहायता मिल सके. मध्य प्रदेश सरकार हर परिस्थिति में किसानों के साथ खड़ी है और उनके कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है.
PM फसल बीमा योजना के तहत मिलने वाली राशि का स्टेटस कैसे चेक करें?
शिक्षा से जुड़े दो अहम बिलों को मिलेगी मंजूरी
19 जुलाई को भोपाल के पास जगदीशपुर (पहले इस्लाम नगर) में होने वाली कैबिनेट बैठक में शिक्षा से जुड़े दो अहम बिलों को मंजूरी मिल सकती है. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इन बिलों को पहले ही हरी झंडी दे दी है. कैबिनेट की मंजूरी के बाद, इन बिलों को कानून बनाने के लिए विधानसभा के मानसून सत्र में पेश किया जाएगा, जो 20 जुलाई से शुरू हो रहा है.
UCC ड्राफ्ट को मिलेगी मंजूरी
इसके साथ ही कैबिनेट द्वारा UCC ड्राफ्ट को मंजूरी मिलने की संभावना है. इसके बाद, इसे विधानसभा के मानसून सत्र में पेश किया जा सकता है. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए, उद्योग से जुड़ी सभी मंजूरियों को संभालने के लिए एक समर्पित बिजनेस सेक्रेटेरिएट बनाने का बिल पेश किया जाएगा, जिससे निवेशकों को एक ही जगह पर जरूरी मंजूरी मिल सकेंगी.
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