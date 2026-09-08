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यूएई में मुख्यमंत्री मोहन यादव की बड़ी निवेश पहल, मध्यप्रदेश को मिला वैश्विक निवेशकों का भरोसा

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यूएई में एआईएम कांग्रेस-2026 के दौरान शारजाह और अन्य प्रमुख निवेशकों से मुलाकात कर मध्यप्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की. लॉजिस्टिक्स, ग्रीन एनर्जी, शिक्षा, वेस्ट मैनेजमेंट और स्मार्ट सिटी जैसे क्षेत्रों में सहयोग के प्रस्ताव रखे गए तथा जीआईएस-2027 के लिए आमंत्रण दिया गया.

Written ByZee Media Bureau
Published: Sep 08, 2026, 09:45 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 09:45 PM IST
यूएई में मुख्यमंत्री मोहन यादव की बड़ी निवेश पहल, मध्यप्रदेश को मिला वैश्विक निवेशकों का भरोसा
Image Credit: ZEE MEDIA

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