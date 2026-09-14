/सीएम से 40 मिनट की मुलाकात के बाद खुलकर बोलीं उमा भारती, सागर शराब कांड से लेकर खड़े हनुमान मंदिर तक कही बड़ी बात

शराब कांड पर क्या बोलीं उमा भारती

सागर शराब कांड को लेकर भी पूर्व सीएम उमा भारती ने कहा कि शराब पीनी ही नहीं चाहिए, लेकिन अवैध शराब की बिक्री रोकने में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भी बड़ी जिम्मेदारी है. उन्होंने कहा कि पंच-सरपंच से लेकर जिला पंचायत सदस्य, नगर पालिका के जनप्रतिनिधि, विधायक और सांसद तक को अपने इलाके में अवैध शराब की बिक्री दिखाई देनी चाहिए. जरूरत पड़ने पर पुलिस की मदद लेकर कार्रवाई भी करवानी चाहिए. उमा भारती ने कहा कि जहरीली शराब बनती और बिकती रही तो जनप्रतिनिधि चुप क्यों रहते हैं? उन्होंने साफ कहा कि जब तक स्थानीय प्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे, तब तक अवैध शराब पर पूरी तरह रोक लगाना मुश्किल होगा.