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सीएम से 40 मिनट की मुलाकात के बाद खुलकर बोलीं उमा भारती, सागर शराब कांड से लेकर खड़े हनुमान मंदिर तक कही बड़ी बात

भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पूर्व सीएम उमा भारती से उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की. करीब 40 मिनट की बातचीत के बाद उमा भारती ने उज्जैन के खड़े हनुमान मंदिर, सागर शराब कांड समेत कई मुद्दों पर खुलकर बात रखी.

Written ByAnil Nagar
Published: Sep 14, 2026, 07:56 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 07:56 PM IST
सीएम से 40 मिनट की मुलाकात के बाद खुलकर बोलीं उमा भारती, सागर शराब कांड से लेकर खड़े हनुमान मंदिर तक कही बड़ी बात
Image Credit: ZEE MEDIA

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Anil Nagar

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अनिल नागर ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और भोपाल में रिपोर्टर के पद पर तैनात हैं. अनिल नागर लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं और ज़ी मीडिया में पिछले 5 वर्षों से संवाददाता के तौर पर कार्यरत हैं. अनिल नागर ने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ जर्नलिज्म की पढ़ाई की है.

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