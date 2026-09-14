/सीएम से 40 मिनट की मुलाकात के बाद खुलकर बोलीं उमा भारती, सागर शराब कांड से लेकर खड़े हनुमान मंदिर तक कही बड़ी बात

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भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव अचानक पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के सरकारी आवास पहुंचे. जहां पर दोनों नेताओं के बीच करीब 40 मिनट तक बातचीत चली. इस मुलाकात के बाद पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कहा कि वह करीब 8 महीने बाद भोपाल आई हैं. उन्होंने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री को फोन कर मिलने की बात कही थी, लेकिन मोहन यादव ने कहा कि वे खुद उनके घर आ जाएंगे. उमा भारती ने इस मुलाकात को भाई-बहन का रिश्ता बताया. उन्होंने कहा कि उज्जैन में मुख्यमंत्री की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए उन्होंने खुद आकर मिलने की बात कही.
सीएम मोहन यादव को सलाह देने पर उमा भारती ने कहा कि मोहन यादव पढ़े-लिखे और काबिल व्यक्ति हैं. उन्होंने उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष से लेकर पर्यटन निगम के अध्यक्ष, विधायक और मुख्यमंत्री तक की जिम्मेदारी संभाली है. उमा भारती ने आगे कहा कि उन्हें सलाह की जरूरत नहीं, बल्कि आशीर्वाद की जरूरत है, ताकि वे खूब सफल हों. उज्जैन में खड़े हनुमान की प्रतिमा हटाने के मामले पर उन्होंने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी उज्जैन से निकलने के बाद रास्ते में मिली. उन्होंने कहा कि हनुमान जी ने भी कमाल कर दिया. अगर उन्हें वहीं जानकारी होती तो वह मंदिर के सामने खुद खड़ी हो जातीं.
दर्द के बावजूद मुद्दे पर खुलकर बोलीं
उमा भारती ने बताया कि फिलहाल उनकी कमर में काफी दर्द है. वह ठीक से बैठ भी नहीं पा रही हैं. उन्होंने कहा कि वह कई बार गिर चुकी हैं और 1996 से लगातार ऐसी स्थिति रही है. उन्होंने 2003 का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार बनाने के दौरान उनकी कई हड्डियां टूट गई थीं. इसके बाद दो साल तक उन्हें गड्ढों वाली सड़क में घुमाया गया. अभी वह इलाज के लिए रुकी हैं, वरना उज्जैन के खड़े हनुमान मंदिर मामले में खुद सामने खड़ी होतीं. मंदिर को लेकर उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था में ऐसा भेद नहीं हो सकता कि मस्जिद बचाई जाए और मंदिर गिरा दिया जाए.
शराब कांड पर क्या बोलीं उमा भारती
सागर शराब कांड को लेकर भी पूर्व सीएम उमा भारती ने कहा कि शराब पीनी ही नहीं चाहिए, लेकिन अवैध शराब की बिक्री रोकने में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भी बड़ी जिम्मेदारी है. उन्होंने कहा कि पंच-सरपंच से लेकर जिला पंचायत सदस्य, नगर पालिका के जनप्रतिनिधि, विधायक और सांसद तक को अपने इलाके में अवैध शराब की बिक्री दिखाई देनी चाहिए. जरूरत पड़ने पर पुलिस की मदद लेकर कार्रवाई भी करवानी चाहिए. उमा भारती ने कहा कि जहरीली शराब बनती और बिकती रही तो जनप्रतिनिधि चुप क्यों रहते हैं? उन्होंने साफ कहा कि जब तक स्थानीय प्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे, तब तक अवैध शराब पर पूरी तरह रोक लगाना मुश्किल होगा.