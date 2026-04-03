'सोशल मीडिया युवाओं की सबसे बड़ी ताकत...', काशी में सीएम ने इन्फ्लुएंसर्स से किया संवाद, बोले- MP-UP मिलकर रचेंगे विकास के नए कीर्तिमान

MP Tourism Influencer Meet 2026: वाराणसी में एक कार्यक्रम के दौरान मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने एमपी टूरिज्म एनफ्लुएंसर मीट का शुभारंभ किया. इस दौरान उन्होंने सभी एनफ्लुएंसर से संवाद भी किया. सीएम मोहन यादव ने कहा कि एमपी-यूपी दोनों भाई है, दोनों मिलकर विकास के नए प्रतिमान बनाएंगे.
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CM Mohan Yadav Varanasi Visit: सीएम मोहन यादव ने वाराणसी में शुक्रवार को सोशल मीडिया की मध्यप्रदेश टूरिज्म इनफ्लुएंसर मीट का शुभारंभ किया. इस दौरान सीएम ने कहा कि सोशल मीडिया वर्तमान समय में युवाओं की सबसे बड़ी ताकत बन गई है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नई शिक्षा नीति से सनातन परंपरा के वैचारिक आधार को शिक्षा नीति में समाहित किया है. ऐसा करके युवाओं को सच्चे संस्कार के साथ विकास का अवसर दिया गया है. हमें विकास के साथ-साथ प्राचीन काल के गौरव और परंपराओं पर भी गर्व होना चाहिए.
आगे मुख्यमंत्री ने कहा कि सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य के माध्यम से हम बाबा विश्वनाथ के धाम में उज्जैन और मध्यप्रदेश के प्राचीन गौरव की झलक दिखा रहे हैं. सम्राट विक्रमादित्य की न्यायप्रियता, वीरता और धर्म परायणता हम सबको प्रेरित और गौरवान्वित करती है. प्रधानमंत्री मोदी ने प्राचीन गौरव के साथ विकास को नया आयाम दिया है. वाराणसी में बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन में महाकाल लोक के निर्माण ने धार्मिक पर्यटन को नई ऊंचाइयां दी है. पीएम मोदी के नेतृत्व में राज्यों के बीच में सद्भाव और विकास के साथ सहयोग बढ़ा है.
सीएम ने इनफ्लुएंसर से संवाद किया
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर से संवाद किया और उनके प्रश्नों के उत्तर भी दिए. सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश दो भाइयों की जोड़ी है. दोनों मिलकर विकास के नए प्रतिमान बनाएंगे. प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में राज्यों के बीच सद्भाव और विकास के लिए सहयोग बढ़ा है. सीएम आगे कहा कि उज्जैन में साल 2028 में होने वाला सिंहस्थ महाकुंभ अद्भुत होगा. इसमें श्रद्धालुओं के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया जा रहा है. देश-विदेश से आने वाले सभी नागरिकों, पर्यटकों और श्रद्धालुओं की संख्या अप्रत्याशित रहेगी. इस दृष्टि से नए कीर्तिमान भी बनेंगे.
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