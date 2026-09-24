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भोपाल से पूरे प्रदेश के लिए बड़ी सौगात: सीएम मोहन यादव और नितिन गडकरी शुरू करेंगे 'सुगम परिवहन सेवा', तैयारियों का लिया जायजा

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार की शाम गोविंदपुरा क्षेत्र में स्थित दशहरा मैदान पहुंचकर शुक्रवार को होने वाले सुगम परिवहन सेवा के शुभारंभ कार्यक्रम की तैयारी का जायजा लिया. प्रदेश में शहरों-गांवों में डायरेक्ट बस कनेक्टिविटी की शुरुआत के शुभारंभ का कार्यक्रम भव्य रूप में होगा.

Written ByZee News Desk
Published: Sep 24, 2026, 10:31 PM IST|Updated: Sep 24, 2026, 10:31 PM IST
भोपाल से पूरे प्रदेश के लिए बड़ी सौगात: सीएम मोहन यादव और नितिन गडकरी शुरू करेंगे 'सुगम परिवहन सेवा', तैयारियों का लिया जायजा

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