/होमगार्ड मुख्यालय पहुंचे CM मोहन यादव, बाढ़ प्रभावित लोगों से की बात; बोले-हर स्तर पर मदद कर रही सरकार

मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है, जिस वजह से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं. इस बीच मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और उन्होंने मंगलवार (11 अगस्त) को होमगार्ड मुख्यालय पहुंचे. उन्होंने राज्य आपदा प्रबंधन के 'सिचुएशन रूम' में बैठकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिं के जरिए प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति का जायजा लिया और इसके साथ ही जलभराव में फंसे लोगों से सीधे संवाद कर उनका हालचाल जाना. सीएम मोहन यादव ने मैदानी अमले को राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने के आवश्यक निर्देश दिए. इस दौरान सीएम को बताया गया कि अब तक 527 लोगों का रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है.