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होमगार्ड मुख्यालय पहुंचे CM मोहन यादव, बाढ़ प्रभावित लोगों से की बात; बोले-हर स्तर पर मदद कर रही सरकार

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 11 अगस्त को होमगार्ड मुख्यालय पहुंचे और राज्य आपदा प्रबंधन के सिचुएशन रूम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र को देखने के साथ ही बाढ़ से प्रभावित लोगों का हालचाल जाना. इस दौरान सीएम मोहन यादव को बताया गया कि अभी तक प्रदेश में 527 बाढ़ प्रभावितों का रेस्क्यू किया गया है.

Written ByZee News Desk
Published: Aug 11, 2026, 03:45 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 03:45 PM IST
होमगार्ड मुख्यालय पहुंचे CM मोहन यादव, बाढ़ प्रभावित लोगों से की बात; बोले-हर स्तर पर मदद कर रही सरकार

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