/होमगार्ड मुख्यालय पहुंचे CM मोहन यादव, बाढ़ प्रभावित लोगों से की बात; बोले-हर स्तर पर मदद कर रही सरकार

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मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है, जिस वजह से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं. इस बीच मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और उन्होंने मंगलवार (11 अगस्त) को होमगार्ड मुख्यालय पहुंचे. उन्होंने राज्य आपदा प्रबंधन के 'सिचुएशन रूम' में बैठकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिं के जरिए प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति का जायजा लिया और इसके साथ ही जलभराव में फंसे लोगों से सीधे संवाद कर उनका हालचाल जाना. सीएम मोहन यादव ने मैदानी अमले को राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने के आवश्यक निर्देश दिए. इस दौरान सीएम को बताया गया कि अब तक 527 लोगों का रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है.
बाढ़ प्रभावितों को हर संभव मदद का भरोसा देते हुए सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार आपदा की इस घड़ी में हर स्तर पर नागरिकों के साथ खड़ी है. बारिश के दौरान नदियों और नालों में अचानक जलस्तर बढ़ने की आशंका बनी रहती है, इसलिए निचले इलाकों में रहने वाले लोग विशेष सावधानी बरतें. उन्होंने प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि राहत कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही न बरती जाए और जरूरत पड़ने पर पड़ोसी जिलों से भी त्वरित मदद ली जाए.
इस बार सामान्य से 15 प्रतिशत कम बारिश
इसे लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मीडिया से कहा कि बारिश का समय है. इस बार सामान्य से 15 प्रतिशत कम बारिश हुई है. जहां बारिश ज्यादा हुई है वहां आमजनों को राहत पहुंचाने का कार्य जारी है. मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि रेस्क्यू टीम ने अभी तक 527 लोगों की जान बचाई है. खंडवा में 7 कांवड़ियों का रेस्क्यू किया गया. बारिश में अचानक नदी का जल स्तर बढ़ने से खतरे की स्थिति बनती है.
आम नागरिकों के लिए हर स्तर पर काम कर रही सरकार
सीएम डॉ. यादव ने कहा कि रेस्क्यू टीम दिन रात बचाव का काम करती है. आज मैंने होम गार्ड ऑफिस में वीसी के माध्यम से बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया. जिन लोगों को रेस्क्यू करके बचाया गया उनसे भी बात की. जिन लोगों के घर नदी-नालों के किनारे बने हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वे विशेष सावधानी बरतें. यदि जरूरत पड़ती है तो पड़ोस के जिलों से भी मदद लें. हम प्रदेश स्तर पर भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि सरकार हर स्तर पर आम नागरिकों की सुविधा के लिए काम कर रही है.