आज से GST की नई दरें लागू, सीएम मोहन खुद गिनाएंगे फायदे, भोपाल में घूमेंगे
आज से GST की नई दरें लागू, सीएम मोहन खुद गिनाएंगे फायदे, भोपाल में घूमेंगे

GST 2.0: देशभर में आज से जीएसटी की नई दरें लागू हो रही हैं, जहां सीएम मोहन यादव खुद राजधानी भोपाल में जीएसटी नई दरों के फायदे लोगों को बताएंगे, इस दौरान वह जनता और व्यापारियों से संवाद भी करेंगे. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 22, 2025, 11:25 AM IST
सीएम मोहन यादव करेंगे व्यापारियों से संवाद
सीएम मोहन यादव करेंगे व्यापारियों से संवाद

CM Mohan Yadav: देश में सोमवार से जीएसटी की नई दरें लागू हो गई हैं, जहां क्या सस्ता होने वाला है, किन चीजों के दामों में इजाफा होगा, यह सब सोमवार से लागू हो रहा है. मध्य प्रदेश में खुद सीएम मोहन यादव लोगों को जीएसटी की दरें समझाएंगे और इसके फायदे गिनाएंगे. सीएम मोहन यादव भोपाल के चौक बाजार में नेक्स्ट जेनरेशन जीएसटी का प्रचार करेंगे, इस दौरान वह आम लोगों के साथ यहां के व्यापारियों से भी संवाद करेंगे. मुख्यमंत्री 2 बजकर 30 मिनट के बाद भोपाल के बाजारों में घूमेंगे और जीएसटी का प्रचार करेंगे, बता दें कि आज से ही देश में जीएसटी की नई दरें लागू हो रही हैं, उससे पहले रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश को संबोधित किया था. 

जीएसटी पर होगी चर्चा 

सीएम मोहन यादव सबसे पहले कर्फ्यू वाली माता मंदिर में जाकर माई के दर्शन करेंगे और उसके बाद बाजार में घूमने के लिए निकलेंगे. इस दौरान वे पैदल घूमते हुए दुकानदारों और ग्राहकों से संवाद करेंगे जबकि उन्हें नई जीएसटी दरों की कापियां भी बाटेंगे. मुख्यमंत्री भोपाल की मोतीलाल मन्नूलाल धर्मशाला में 300 व्यापारिक और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों से बातचीत करेंगे. इस व्यापक जनसंपर्क अभियान के माध्यम से सरकार व्यापारियों के विश्वास को मजबूत करना चाहती है, ताकि वे जीएसटी की नई व्यवस्था को आसानी से समझकर उसे अपना ले. सीएम खुद इसलिए फील्ड में उतर रहे हैं, क्योंकि त्योहारों से पहले यह देश में अहम बदलाव हुआ है. 

ये भी पढ़ेंः वंदे भारत यात्रियों की मांग हुई पूरी, रेलवे ने फिर बदला नियम, अब मिलेगी ये खास चीज 

खादी खरीदेंगे सीएम मोहन यादव 

बताया जा रहा है कि इस दौरान सीएम मोहन यादव भोपाल में किसी स्वदेशी हैंड लूम्स से खादी से बने कपड़ों की खरीददारी भी करेंगे. जबकि वह इस दौरान अलग-अलग माध्यम से लोगों को डिजिटल पेमेंट के बारे में भी बताएंगे. वहीं जीएसटी की नई दरों में जो कटौतियां की गई हैं, उससे लोगों क्या लाभ होने वाला है. इसकी जानकारी भी सीएम मोहन यादव की तरफ से जनता और व्यापारियों को दी जाएगी. 

बता दें कि अब देश में केवल दो ही स्लैब में जीएसटी लगेगा, जिसमें 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत ही शामिल है. बताया जा रहा है कि सरकार ने टैक्स सिस्टम को आसान बनाने के लिए ऐसा किया है, यह फैसला जीएसटी काउंसिल की 56वीं मीटिंग में लिया गया था, जिसके बाद सोमवार से यह दरें देशभर में लागू हो गई हैं. 

ये भी पढ़ेंः नरेंद्र सिंह तोमर की सीट पर प्रियंका गांधी का प्रोजेक्ट, कांग्रेस ने क्यों चुनी दिमनी विधानसभा सीट

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड! 

