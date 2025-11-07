MP में 877 अधिकारी-कर्मचारियों को आज मिलेंगे जॉइनिंग लेटर, सीएम मोहन देंगे पत्र

CM Mohan Yadav News: मध्य प्रदेश के अलग-अलग विभागों को आज 877 अधिकारी और कर्मचारी मिलने जा रहे हैं, सीएम मोहन यादव भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम में इन सभी को उनके जॉइनिंग लेटर सौंपेंगे, इनमें 543 पद वन विभाग के हैं, जबकि बाकि के 334 पद स्वास्थ्य विभाग के हैं. जिनमें अधिकारियों की नियुक्तिां एमपीपीएससी के जरिए हुई हैं. इस आयोजन में कई सीनियर मंत्री और अधिकारी भी शामिल होंगे.

वन विभाग को मिलेंगे सबसे ज्यादा पद

सबसे ज्यादा पद वन विभाग को मिलने वाले हैं, वन विभाग के तहत 467 नव-नियुक्त वनरक्षक, जिन्होंने वन प्रशिक्षण विद्यालयों से अपना वानिकी प्रशिक्षण पूरा किया है, उन्हें पदस्थापना आदेश दिए जाएंगे. इसके साथ ही मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षा वर्ष 2020-21 से चयनित 76 वन क्षेत्रपाल, जिन्होंने देश की विभिन्न प्रशिक्षण अकादमियों में 18 माह का प्रशिक्षण पूरा कर लिया है, उन्हें भी पदस्थापना आदेश सौंपे जाएंगे, यह सभी वन विभाग में अधिकारियों की जिम्मेदारी निभाएंगे. क्योंकि उनका प्रशिक्षण पूरा हो चुका है.

स्वास्थ्य विभाग के पद

लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपी पीएससी) की भर्ती परीक्षा साल 2024-25 के माध्यम से चयनित विशेषज्ञ चिकित्सकों और नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति आदेश दिए जाएंगे. जिनमें अलग-अलग पद दिए गए हैं.

75 निश्चेतना विशेषज्ञ

62 सर्जरी विशेषज्ञ

106 शिशु रोग विशेषज्ञ

91 नर्सिंग ऑफिसर के पद शामिल हैं.

इस मौके पर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव नव-नियुक्त अधिकारियों को संबोधित भी करेंगे, जिसमें उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला भी शामिल होंगे. बता दें कि यह प्रक्रिया लंबे समय से चल रही थी, ऐसे में आज मध्य प्रदेश के अलग-अलग विभागों को यह नियुक्तियां मिलेगी.

