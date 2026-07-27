कभी 'भूतिया स्टेशन' कहलाता था निशातपुरा, अब यहां रुकेंगी ट्रेनें; 28 जुलाई को CM मोहन यादव करेंगे लोकार्पण

राज्य चुनें
मध्य प्रदेश में भोपाल स्टेशन से सिर्फ 2.5 किलोमीटर दूर स्थित निशातपुरा स्टेशन, जिसे 'भूतिया' और वीरान माना जाता था लंबे इंतजार के बाद यात्रियों का स्वागत करने के लिए तैयार है. 28 जुलाई से इस स्टेशन से ट्रेन सेवाएं शुरू हो जाएंगी, जिससे स्टेशन में रौनक आएगी और भूतिया स्टेशन का ठप्पा भी हट जाएगा. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और भोपाल के सांसद आलोक शर्मा इस आधुनिक रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे. स्टेशन के खुलने से यात्रियों को बेहतर और आधुनिक सुविधाओं का लाभ मिलेगा.
28 जुलाई से निशातपुरा में रुकेंगी ट्रेनें
इस स्टेशन के खुलने से लाखों यात्रियों को बहुत फायदा होगा, खासकर उन्हें जो करोंद, छोला और उत्तरी भोपाल के आस-पास के इलाकों में रहते हैं. उन्हें ट्रेन पकड़ने के लिए मुख्य भोपाल स्टेशन जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे समय और पैसे दोनों की बचत होगी. शुरुआती चरण 28 तारीख से शुरू हो रहा है, मशहूर मालवा एक्सप्रेस और सोमनाथ एक्सप्रेस का निशातपुरा स्टेशन पर रुकना तय किया गया है. जल्द ही दूसरी ट्रेनों के भी यहां रुकने की उम्मीद है. इस नए स्टेशन के खुलने से न सिर्फ मुख्य भोपाल रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ और दबाव कम होगा, बल्कि शहर के अंदर ट्रैफिक का बहाव भी बेहतर होगा.
लंबे समय से की जा रही थी मांग
बता दें कि निशातपुरा रेलवे स्टेशन के खुलने से भोपाल के मुख्य रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ कम होगी और ट्रेनों का संचालन ज़्यादा व्यवस्थित ढंग से हो सकेगा. इस स्टेशन को शुरू करने की लंबे समय से मांग थी, जो अब पूरी हो रही है. आधुनिक सुविधाओं से लैस यह स्टेशन भोपाल के उत्तरी इलाके के लिए एक अहम रेल हब बनेगा, जिससे स्थानीय यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी और सुविधाजनक यात्रा का लाभ मिलेगा.
इन इलाकों के लोगों को मिलेगा लाभ-
क्यों कहा जाता था भूतिया स्टेशन?
निशातपुरा रेलवे स्टेशन का निर्माण जून 2023 में पूरा हो गया था, लेकिन वहां अभी तक ट्रेनें नहीं रुकी हैं. मंजूरी और तकनीकी बदलावों की जरूरत के कारण बार-बार हुई देरी का नतीजा यह हुआ कि लगभग तीन साल तक वहां न तो कोई रेलवे स्टाफ तैनात किया गया, न ही कोई ट्रेन रुकी और न ही यात्रियों की कोई आवाजाही हुई. इसी वजह से लोग इस सुनसान जगह को भूतिया स्टेशन कहने लगे थे.