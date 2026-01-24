Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3084423
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

सरकारी वृद्धाश्रम या लग्जरी रिसॉर्ट? बुजुर्गों के लिए आलीशान ओल्ड एज होम तैयार, किराया जानकर उड़ जाएंगे होश, CM करेंगे लोकार्पण

Sandhya Chhaya old age home: भोपाल के के लिंक रोड-3 के पत्रकार कॉलोनी में बुजुर्गों के लिए आलीशान ओल्ड एज होम बनकर तैयार हो गया है. जिसका लोकार्पण शनिवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव करेंगे. यहां बुजुर्गों के लिए हर तरह की आधुनिक सुविधा उपलब्ध होगी. ओल्ड एज होम में बुजुर्गों को 24 घंटे डॉक्टर कंसल्टेशन, आरामदायक कमरे, ओपन मेस, डाइनिंग हॉल, लाइब्रेरी अन्य सभी आवश्यक सुविधाएं मिलेगी.  

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee News Desk|Last Updated: Jan 24, 2026, 09:09 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सरकारी वृद्धाश्रम या लग्जरी रिसॉर्ट? बुजुर्गों के लिए आलीशान ओल्ड एज होम तैयार, किराया जानकर उड़ जाएंगे होश, CM करेंगे लोकार्पण

Bhopal Sandhya Chhaya old age home:  वृद्धाश्रम का नाम सुनते ही अक्सर लोगों आंखों के सामने एक उदास सी तस्वीर सामने आती है. पुरानी और जर्जर इमारत, छोटे-छोटे कमरे, साधारण का भोजन और लोहे की कुर्सी टेबल. लेकिन राजधानी भोपाल में एक आधुनिक वृद्धाश्रम बनकर तैयार हो चुका है, जो दिखने और सुविधाओं में किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है. हालांकि इसे मध्यप्रदेश सरकार ने बनवाया है, लेकिन इसमें मिलने वाली सुविधाएं टॉप क्लास की हैं. इस वृद्धाश्रम का नाम 'संध्या छाया' रखा गया है. भोपाल के लिंक रोड-3 के पत्रकार कॉलोनी में स्थित इस ओल्ड एज होम का शनिवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव लोकार्पण करेंगे. 

लक्जरी ओल्ड एज होम 'संध्या छाय' 
इस ओल्ड एज होम का नाम संध्या छाया है. यहां जो बुज़ुर्ग लोग अपने परिवारों से दूर रहते हैं, उन्हें हर तरह की सुविधा मिलती है. 24 घंटे डॉक्टर की सलाह, एयर-कंडीशन्ड कमरे, एक खुला मेस हॉल, एक प्रेयर हॉल और एक लाइब्रेरी. ये कुछ ऐसी सुविधाएं हैं, जो इस ओल्ड एज होम में दी जाती हैं.

एक महीना में इतना लगेगा किराय 
संध्या छाया नाम के इस ओल्ड एज होम में दो तरह के रहने की जगह मिलती है. सिंगल कमरे, शेयरिंग वाले कमरे और लग्जरी कॉटेज उपलब्ध हैं. सभी के लिए चार्ज अलग-अलग हैं. सिंगल कमरे का किराया 48,995 है, और शेयरिंग वाले कमरे का किराया 40,995 रुपए प्रति महीना है. हालांकि, लग्जरी कॉटेज का किराया अभी तय नहीं हुआ है. इस ओल्ड एज होम में 24 कॉटेज और 32 कमरे हैं, जिनमें 22 शेयरिंग वाले कमरे और 12 सिंगल कमरे शामिल हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

कॉटेज में मिलेगी यह सुविधा

वहीं अगर कॉटेज की बात करें तो इसमें एक बेडरूम वाले अपार्टमेंट की सभी सुविधाएं मिलती हैं. हर कॉटेज में एक अटैच्ड मॉडर्न किचन और बाथरूम है. यहां मेडिटेशन, प्रार्थना और योग के लिए कमरे हैं. मनोरंजन और लाइब्रेरी की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं. इस कॉम्प्लेक्स में चार बड़े पार्क, एक वॉकिंग ट्रैक और एक डाइनिंग हॉल भी है.

5 एकड़ में फैला है ओल्ड एज होम
'संध्या छाय'  में  एयर-कंडीशन्ड कमरे, 24x7 डॉक्टर कंसल्टेशन, नर्सिंग और मेडिकल स्टाफ, न्यूरोथेरेपी, फिजियोथेरेपी और एम्बुलेंस सर्विस देता है. कमरे इतने आरामदायक हैं कि वे होटल के कमरों जैसे लगते हैं. वृद्धाश्रम को  सामाजिक न्याय विभाग ने बनाया है. इसका मैनेजमेंट सेवा भारती ऑर्गनाइजेशन करेगा. 5 एकड़ जमीन पर बने इस ओल्ड एज होम को बनाने में 24 करोड़ का खर्च आया है. 

ये भी पढ़ें: MP में बादलों और कोहरे का डेरा, 72 घंटे बाद बारिश का अलर्ट, शनिवार को कैसा रहेगा मौसम?

 

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

cm mohan yadavbhopal newsLuxury old age home

Trending news

cm mohan yadav
बुजुर्गों के लिए आलीशान ओल्ड एज होम बनकर तैयार, CM मोहन यादव आज करेंगे लोकार्पण
chhattisgarh news
छग के IPS अफसरों को मिला प्रमोशन, अलग-अलग बैच के कई अधिकारी ऊंचे पदों पर प्रमोट
bhopal news
भोपाल गोकशी मामला: स्लॉटर हाउस से जुड़ी फाइलें SIT के कब्जे में,अधिकारियों में हड़कंप
durg news
दुर्ग में मकान खाली कराने पहुंची टीम, कांग्रेस कार्यकर्ता ने खुद को लगाई आग...
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: सीएम मोहन आज 'संध्या छाया ओल्ड एज होम' का करेंगे शुभारंभ, पढ़ें 24 जनवरी की खबरें
bister Maoists
माओवादी संगठन में बड़ी टूट, लेडी कमांडर समेत 55 लाख के 4 माओवादी पहुंचे जगदलपुर...
ujjain news
तराना में तनाव: पथराव में कई लोग घायल, दो दिन चला उपद्रव...नकाब पहनकर आए थे उपद्रवी
raipur news
रायपुर में भारत ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से रौंदा, ईशान-सूर्या ने ठोंके अर्धशतक
narsinghpur news
स्कूली छात्राओं पर अभद्र टिप्पणी का वीडियो वायरल, पुलिस ने 2 युवकों को किया गिरफ्तार
chhattisgarh news
सरगुजा में 'शराबी' टीचर का हाईवोल्टेज ड्रामा, बसंत पंचमी पर नशे में स्कूल पहुंचा