सरकारी वृद्धाश्रम या लग्जरी रिसॉर्ट? बुजुर्गों के लिए आलीशान ओल्ड एज होम तैयार, किराया जानकर उड़ जाएंगे होश, CM करेंगे लोकार्पण

Bhopal Sandhya Chhaya old age home: वृद्धाश्रम का नाम सुनते ही अक्सर लोगों आंखों के सामने एक उदास सी तस्वीर सामने आती है. पुरानी और जर्जर इमारत, छोटे-छोटे कमरे, साधारण का भोजन और लोहे की कुर्सी टेबल. लेकिन राजधानी भोपाल में एक आधुनिक वृद्धाश्रम बनकर तैयार हो चुका है, जो दिखने और सुविधाओं में किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है. हालांकि इसे मध्यप्रदेश सरकार ने बनवाया है, लेकिन इसमें मिलने वाली सुविधाएं टॉप क्लास की हैं. इस वृद्धाश्रम का नाम 'संध्या छाया' रखा गया है. भोपाल के लिंक रोड-3 के पत्रकार कॉलोनी में स्थित इस ओल्ड एज होम का शनिवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव लोकार्पण करेंगे.

लक्जरी ओल्ड एज होम 'संध्या छाय'

इस ओल्ड एज होम का नाम संध्या छाया है. यहां जो बुज़ुर्ग लोग अपने परिवारों से दूर रहते हैं, उन्हें हर तरह की सुविधा मिलती है. 24 घंटे डॉक्टर की सलाह, एयर-कंडीशन्ड कमरे, एक खुला मेस हॉल, एक प्रेयर हॉल और एक लाइब्रेरी. ये कुछ ऐसी सुविधाएं हैं, जो इस ओल्ड एज होम में दी जाती हैं.

एक महीना में इतना लगेगा किराय

संध्या छाया नाम के इस ओल्ड एज होम में दो तरह के रहने की जगह मिलती है. सिंगल कमरे, शेयरिंग वाले कमरे और लग्जरी कॉटेज उपलब्ध हैं. सभी के लिए चार्ज अलग-अलग हैं. सिंगल कमरे का किराया 48,995 है, और शेयरिंग वाले कमरे का किराया 40,995 रुपए प्रति महीना है. हालांकि, लग्जरी कॉटेज का किराया अभी तय नहीं हुआ है. इस ओल्ड एज होम में 24 कॉटेज और 32 कमरे हैं, जिनमें 22 शेयरिंग वाले कमरे और 12 सिंगल कमरे शामिल हैं.

कॉटेज में मिलेगी यह सुविधा

वहीं अगर कॉटेज की बात करें तो इसमें एक बेडरूम वाले अपार्टमेंट की सभी सुविधाएं मिलती हैं. हर कॉटेज में एक अटैच्ड मॉडर्न किचन और बाथरूम है. यहां मेडिटेशन, प्रार्थना और योग के लिए कमरे हैं. मनोरंजन और लाइब्रेरी की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं. इस कॉम्प्लेक्स में चार बड़े पार्क, एक वॉकिंग ट्रैक और एक डाइनिंग हॉल भी है.

5 एकड़ में फैला है ओल्ड एज होम

'संध्या छाय' में एयर-कंडीशन्ड कमरे, 24x7 डॉक्टर कंसल्टेशन, नर्सिंग और मेडिकल स्टाफ, न्यूरोथेरेपी, फिजियोथेरेपी और एम्बुलेंस सर्विस देता है. कमरे इतने आरामदायक हैं कि वे होटल के कमरों जैसे लगते हैं. वृद्धाश्रम को सामाजिक न्याय विभाग ने बनाया है. इसका मैनेजमेंट सेवा भारती ऑर्गनाइजेशन करेगा. 5 एकड़ जमीन पर बने इस ओल्ड एज होम को बनाने में 24 करोड़ का खर्च आया है.

