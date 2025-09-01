भोपाल में दिखेगा 'भारत का वैदिक समय', CM मोहन करेंगे शुरुआत, जानिए इसकी खासियत
भोपाल में दिखेगा 'भारत का वैदिक समय', CM मोहन करेंगे शुरुआत, जानिए इसकी खासियत

Vedic Ghadi: भोपाल के सीएम हाउस में लगी 'विक्रमादित्य वैदिक घड़ी' का सीएम मोहन यादव सोमवार को अनावरण करेंगे. यह घड़ी खास मानी जा रही है, जिसे लगवाने की घोषणा सीएम मोहन ने बहुत पहले की थी.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 01, 2025, 08:58 AM IST
भोपाल में शुरू होगी वैदिक घड़ी
भोपाल में शुरू होगी वैदिक घड़ी

MP News: सीएम मोहन यादव सोमवार को भोपाल के सीएम हाउस में बने नए एंट्री गेट पर लगी भव्य वैदिक घड़ी का अनावरण करेंगे, इसके साथ ही वह  घड़ी से संबंधित मोबाइल ऐप का भी लोकार्पण भी करेंगे, जो जनता को वैदिक समय की सटीक जानकारी देने का माध्यम बनेगा. यह एमपी में एक अहम पहल मानी जा रही है. क्योंकि यह घड़ी भारतीय कालगणना पर आधारित विश्व की पहली वैदिक घड़ी है, यह घड़ी न केवल हमारी वैज्ञानिक परंपराओं को पुनर्स्थापित करती है, बल्कि यह भारत की वैदिक सांस्कृतिक विरासत का आधुनिक प्रतीक भी बन गई है. जिसे काफी ज्यादा सराहा गया है, उज्जैन में भी इसकी शुरुआत हो चुकी है. ऐसे में भोपाल में भी वैदिक घड़ी लगेगी. 

वैदिक घड़ी में वैदिक कालगणना 

भारत की वैदिक कालगणना प्रणाली अत्यंत वैज्ञानिक और सूक्ष्म गणनाओं पर आधारित रही है, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्रों और ग्रहों की गति के आधार पर विकसित यह पद्धति हजारों सालों से भारतीय जीवन शैली में रची-बसी रही है, विक्रमादित्य वैदिक घड़ी इसी महान परंपरा को पुनर्जीवित करती है. इस घड़ी में समय की गणना वैदिक पंचांग, मुहूर्त, तिथि, नक्षत्र, योग और करण के आधार पर की जाती है. इसका स्वरूप डिजिटल होते हुए भी वैदिक ग्रंथों के आधार पर समय का निर्धारण करता है. यह घड़ी विक्रम संवत को आधार बनाकर समय की गणना करती है, इसके अलावा इसमें 'नाड़ी', 'घटी', 'पल' और 'विपल' जैसे वैदिक समय मापकों का प्रयोग होता है. यह घड़ी ब्रह्म मुहूर्त से लेकर दिन के शुभ-अशुभ योग तक की जानकारी देती है. एक समर्पित मोबाइल ऐप के माध्यम से देश-दुनिया में कहीं से भी वैदिक समय देखा जा सकता है.

पीएम मोदी ने की शुरुआत 

उज्जैन में 29 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैदिक घड़ी का शुभारंभ किया गया था, यह घड़ी न केवल भारत में बल्कि विश्वभर में भारतीय संस्कृति और विज्ञान के प्रतीक के रूप में देखी जा रही है. डिजिटल और टेक्नोलॉजी युग में वैदिक समय को इस तरह प्रस्तुत करना आधुनिक भारत की सांस्कृतिक प्रगति का प्रमाण है. वहीं सीएम मोहन यादव आज इस घड़ी को भोपाल में भी लांच करेंगे. जिसमें वैदिक समय, पंचांग, शुभ मुहूर्त, त्योहारों की जानकारी, और दैनिक वैदिक कैलेंडर मिल सकेगा. यह ऐप युवा पीढ़ी को वैदिक विज्ञान से जोड़ने का एक अभिनव प्रयास है. 

बता दें कि लखनऊ की संस्था 'आरोहण' ने वैदिक घड़ी को तैयार किया गया है, जिसमें 24 घंटे के समय को 30 मुहूर्तों में बांटा गया है, यह घड़ी धार्मिक नाम और खास मतलब के हिसाब से जानी जाती है. क्योंकि इस घड़ी में घंटे और मिनट के साथ-साथ सेकेंड वाली सुई भी रहती है जो सूर्योदय और सूर्यास्त के टाइम की भी जानकारी देती है, इसके अलावा इसमें आपको पंचांग और मौसम से जुड़ी जानकारियां भी मिलती हैं. 

बता दें कि भोपाल के श्यामला हिल्स पर बने मुख्यमंत्री निवास में नया प्रवेश द्वार बनाया गया है, जिसमें यह वैदिक घड़ी लगाई गई है. आज सीएम मोहन यादव इस द्वार की शुरुआत करेंगे और उसी के साथ वैदिक घड़ी का लोकापर्ण भी यहां कर देंगे.

