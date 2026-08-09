MP से बंगाल और बिहार का सफर होगा आसान...भोपाल-पटना समेत 4 नई फ्लाइट होंगी शुरू

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मध्य प्रदेश में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव राज्य को चार नई हवाई सेवाओं की सौगात देंगे. इन उड़ानों के शुरू होने से न केवल मध्य प्रदेश के बड़े शहरों के बीच आपसी कनेक्टिविटी बढ़ेगी, बल्कि देश के अन्य राज्यों के साथ भी सीधी हवाई कनेक्टिविटी स्थापित होगी. इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भोपाल से रीवा के लिए पहली उड़ान को हरी झंडी दिखाएंगे.
मध्यप्रदेश से शुरू होंगी 4 नई फ्लाइट
नई योजनाओं से भोपाल से पश्चिम बंगाल और बिहार की यात्रा आसान हो जाएगी. आज से भोपाल-रीवा, भोपाल-पटना, रीवा-कोलकाता और जबलपुर-कोलकाता रूट पर सीधी उड़ानें शुरू की जा रही हैं. मुख्यमंत्री डॉ. यादव भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट से रीवा के लिए पहली उड़ान को हरी झंडी दिखाकर इस सेवा का औपचारिक उद्घाटन करेंगे. ये नए हवाई रूट न केवल मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएंगे, बल्कि दूसरे राज्यों के साथ भी राज्य के संपर्क को मजबूत करेंगे. भोपाल और रीवा के बीच सीधी उड़ान शुरू होने से राज्य के दो प्रमुख शहरों को जोड़ने वाला हवाई यात्रा का विकल्प मिलेगा, जबकि भोपाल-पटना सेवा मध्य प्रदेश और बिहार के बीच हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ाएगी.
विंध्य और महाकौशल के लिए एक बड़ी उपलब्धि
यह विंध्य और महाकौशल क्षेत्रों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है. रीवा और जबलपुर से कोलकाता के लिए सीधी उड़ानें शुरू होने से मध्य प्रदेश और पूर्वी भारत के बीच आना-जाना बहुत आसान और सुविधाजनक हो जाएगा. साथ ही, भोपाल से पटना के लिए सीधी सेवा शुरू होने से बिहार जाने वाले यात्रियों को काफी राहत मिलेगी. इन नई सेवाओं से राज्य में व्यापार, उद्योग, उच्च शिक्षा और मेडिकल इमरजेंसी सुविधाओं को काफी बढ़ावा मिलेगा.
विकास को मिलेगी नई रफ्तार
इन नई उड़ानों से मध्य प्रदेश और कोलकाता के साथ ही पूर्वी भारत के बाकी हिस्सों के बीच हवाई संपर्क काफी बेहतर होने की उम्मीद है. इससे यात्रियों का समय बचेगा और व्यापार, पर्यटन और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में आवाजाही को भी बढ़ावा मिल सकता है. राज्य में हवाई संपर्क का विस्तार आर्थिक और क्षेत्रीय विकास के लिए एक अहम कदम माना जा रहा है.
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