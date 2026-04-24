आज रात 9 बजे सोशल मीडिया पर लाइव रहेंगे सीएम मोहन यादव, अहम विषय पर करेंगे बात

MP News: सीएम मोहन यादव आज रात 9 बजे किसी महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे. मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर पोस्ट करके जानकारी दी है. इस दौरान वे महत्वपूर्ण विषय को लेकर प्रदेशवासियों से बात साझा करेंगे. जिसमें वह प्रदेश की जनता को जानकारी देंगे. सीएम के लाइव कार्यक्रम को लेकर नागरिकों में उत्साह और जिज्ञासा का माहौल है.

सीएम मोहन करेंगे बात

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि प्रिय प्रदेशवासियों, आज रात 9 बजे मैं सोशल मीडिया पर लाइव में एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर अपनी बात आप सभी से साझा करूंगा. सीएम मोहन यादव का मानना है कि यह कार्यक्रम केवल औपचारिक बातचीत नहीं, बल्कि मध्यप्रदेश के विकास, जनकल्याण और आने वाले समय की दिशा तय करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है. राजनीतिक और प्रशासनिक जानकारों का कहना है कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव का यह कार्यक्रम उनकी पारदर्शी और संवादात्मक कार्यशैली को दर्शाता है.

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प्रिय प्रदेशवासियों, आज रात 9 बजे मैं सोशल मीडिया पर लाइव में एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर अपनी बात आप सभी से साझा करूंगा। — Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) April 24, 2026

सीएम आमजन से जुड़कर उनकी समस्याओं और सुझावों को महत्व देते रहे हैं, जिससे सरकार और जनता के बीच विश्वास का रिश्ता मजबूत हुआ है. यह संवाद उसी कड़ी का एक महत्वपूर्ण विस्तार माना जा रहा है. जिसमें वह मध्य प्रदेश की जनता से संवाद करेंगे. मुख्यमंत्री रात को 9 बजे सोशल मीडिया पर लाइव होंगे और अहम जानकारी देंगे. उनकी इस चर्चा को अहम माना जा रहा है.

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