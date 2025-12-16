Advertisement
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

CM मोहन ने असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा को लिखा लेटर, इस मामले में बनेगी सहमति

CM Mohan Yadav: सीएम मोहन यादव ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने एक अहम मुद्दे पर दोनों राज्यों को लेकर बात की है. जिस पर जल्द काम होने की उम्मीद की जा रही है. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 16, 2025, 01:15 PM IST
मध्य प्रदेश की खबरें
मध्य प्रदेश की खबरें

CM Mohan Letter To Himanta Biswa Sarma: मध्य प्रदेश के बाघ, तेंदुए और अन्य वन्यजीवों को देने और बदले में जंगली भैंसे और एक-सींग वाले गेंडे लेने के लिए एमपी के सीएम मोहन यादव ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा को लेटर लिखा है. जो एनिमल एक्सजेंच के हिसाब से अहम माना जा रहा है. मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से असम सरकार को प्रस्ताव दिया है. माना जा रहा है कि इस मुद्दे पर दोनों राज्यों के बीच और आगे बातचीत बढ़ सकती है और तेजी से इस पर काम किया जा सकता है, जिसके तहत वन्यजीवों का आदान-प्रदान भी हो सकता है. 

सीएम मोहन ने लिखा पत्र

सीएम मोहन यादव ने पत्र में लिखा कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की तरफ से नवंबर 2024 में कान्हा टाइगर रिजर्व में जंगली भैंसे बसाने के प्रस्ताव पर मंजूरी मिल चुकी है, इसके तहत असम के साथ-साथ महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से भी 50 जंगली भैंसों को लाने की अनुमति मिल चुकी है, जहां असम से 20 और छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से 15-15 जंगली भैंसे मध्य प्रदेश लाए जाने हैं. जबकि यहां गेंडे के हिसाब से भी जीन पूल तैयार हो रहे हैं, ऐसे में गेंडों के जोड़ों को भी एमपी में लाए जाने की तैयारियां चल रही हैं. जबकि बदले में बाघ और तेंदुए असम के साथ-साथ अन्य राज्यों को भी दिए जाएंगे. 

ये भी पढ़ेंः भोपाल में अगले महीने 2 दिन नहीं बिकेगा मांस, जानें क्यों सभी दुकानें रहेंगी बंद

असम में सबसे ज्यादा गेंडे

बता दें कि असम में सबसे ज्यादा गेंडे हैं, जिसमें एक सींग वाले गेंडों की कुल संख्या फिलहाल 3,323 बताई जा रही है, जिनमें 300 से ज्यादा गेंडे असम में हैं. उसमें भी सबसे ज्यादा गेंडे असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में हैं. इसी तरह भारत में जंगली भैंसों की कुल आबादी 4000 के आसपास है, जिनमें सबसे ज्यादा जंगली भैंसे असम, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में पाए जाते हैं. पहले यह एमपी में भी थे, लेकिन धीरे-धीरे एमपी से जंगली भैंसे विलुप्त हो गए थे. 

2023 के बाद इस दिशा में फिर से काम शुरू होने की तैयारी थी. लेकिन तब दोनों राज्यों के बीच सहमति नहीं बनी थी. लेकिन अब इस दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है. जिसमें असम के वन्यजीव एमपी आ सकते हैं और एमपी के वन्यजीव असम जा सकते हैं. दोनों राज्यों की सरकारें भी इस दिशा में तेजी से काम कर रही है. इसके अलावा एमपी के वन्यजीव दूसरे राज्यों में भी भेजे जा रहे हैं. इस पर भी राज्य सरकारों में बातचीत हो चुकी है.

ये भी पढ़ेंः MP कांग्रेस ने क्यों बुलाई विधायकों की बैठक, उमंग सिंघार के घर होगी मुद्दों पर चर्चा

TAGS

cm mohan yadavcm mohan met himanta biswa sarmacm mohan letter to assam cm

