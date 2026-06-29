UCC को लेकर MP में बड़ा कदम: CM मोहन यादव ने राज्यपाल से की मुलाकात, बताया क्या है सरकार का अगला प्लान

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मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी (UCC) को लागू करने को राज्य सरकार काफी तेजी से कदम बढ़ा रही है. इसी के तहत मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को राजभवन पहुंचकर राज्यपाल मंगुभाई पटेल से मुलाकात की और यूसीसी लागू करने को लेकर सरकार के अगले ब्लूप्रिंट पर विस्तृत चर्चा की. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्यपाल को जानकारी देते हुए बताया कि इस संवेदनशील कानून को लेकर राज्य सरकार को अब तक जनता और प्रबुद्ध वर्ग से 9 लाख से अधिक सुझाव मिल चुके हैं, जो इस बात का संकेत हैं कि इसे व्यापक जनसमर्थन मिल रहा है.
सीएम मोहन यादव और राज्यपाल मंगुभाई पटेल के बीच हुई इस मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में साफ संकेत हैं कि मध्य प्रदेश सरकार आने वाले दिनों में यूसीसी को लेकर कोई बड़ा और निर्णायक कदम उठाने की तैयारी में है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मुलाकात के दौरान राज्यपाल मंगुभाई पटेल को समान नागरिक संहिता सहित कई कार्य योजनाओं से अवगत कराया. सीएम डॉ. यादव ने राज्यपाल पटेल के साथ रोजगार और निवेश पर भी चर्चा की.
सीएम मोहन यादव ने दी यूसीसी की जानकारी
इस मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि आज लोक भवन में राज्यपाल मंगुभाई पटेल जी से भेंट की. इस अवसर पर राज्यपाल को प्रदेश में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने को लेकर 9 लाख से अधिक प्राप्त सुझावों, व्यापक जनसमर्थन एवं आगामी कार्ययोजना से अवगत कराया.
आज लोक भवन, भोपाल में माननीय राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल जी से भेंट की।
इस अवसर पर राज्यपाल जी को प्रदेश में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने को लेकर 9 लाख से अधिक प्राप्त सुझावों, व्यापक जनसमर्थन एवं आगामी कार्ययोजना से अवगत कराया।
जल गंगा संवर्धन अभियान के सफल क्रियान्वयन,… pic.twitter.com/gnsrkXHhFg
— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) June 29, 2026
उपलब्धियों पर हुई बातचीत
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि राज्यपाल के साथ जल गंगा संवर्धन अभियान के सफल क्रियान्वयन, गुरु पूर्णिमा पखवाड़ा में प्रस्तावित शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों, 4 कृषि उपजों को प्राप्त जीआई टैग से किसानों को मिलने वाले लाभ, सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विस्तार, एमएसएमई एवं स्टार्ट-अप को प्रोत्साहन, औद्योगिक निवेश और रोजगार सृजन से जुड़े विभिन्न प्रयासों एवं उपलब्धियों पर भी चर्चा हुई.
विधानसभा के आगामी सत्र में ही पास कराने की तैयारी
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने हाल ही में ऐलान किया था कि राज्य सरकार इसी सत्र (मानसून सत्र) में यूसीसी विधेयक (UCC Bill) लाने की पूरी तैयारी में है. उन्होंने कहा था कि अगर बाबा महाकाल ने चाहा तो इसी विधानसभा सत्र में यूसीसी विधेयक पारित हो जाएगा. इससे साफ हो गया है कि सरकार आने वाले मानसून सत्र में यूसीसी के साथ कई अन्य महत्वपूर्ण विधेयक भी पटल पर रखने जा रही है.