UCC को लेकर MP में बड़ा कदम: CM मोहन यादव ने राज्यपाल से की मुलाकात, बताया क्या है सरकार का अगला प्लान

मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी (UCC) को लागू करने को राज्य सरकार काफी तेजी से कदम बढ़ा रही है. इसी के तहत मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को राजभवन पहुंचकर राज्यपाल मंगुभाई पटेल से मुलाकात की और यूसीसी लागू करने को लेकर सरकार के अगले ब्लूप्रिंट पर विस्तृत चर्चा की. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्यपाल को जानकारी देते हुए बताया कि इस संवेदनशील कानून को लेकर राज्य सरकार को अब तक जनता और प्रबुद्ध वर्ग से 9 लाख से अधिक सुझाव मिल चुके हैं, जो इस बात का संकेत हैं कि इसे व्यापक जनसमर्थन मिल रहा है.