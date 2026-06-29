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UCC को लेकर MP में बड़ा कदम: CM मोहन यादव ने राज्यपाल से की मुलाकात, बताया क्या है सरकार का अगला प्लान

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 29 जून को राजधानी भोपाल स्थित लोकभवन में राज्यपाल मंगुभाई पटेल से मुलाकात की. इस मुलाकात के दौरान उन्होंने राज्यपाल को यूसीसी सहित कई कार्य योजनाओं से अवगत कराया.

Written ByZee News Desk
Published: Jun 29, 2026, 02:31 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 02:31 PM IST
UCC को लेकर MP में बड़ा कदम: CM मोहन यादव ने राज्यपाल से की मुलाकात, बताया क्या है सरकार का अगला प्लान
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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