CM मोहन की बड़ी घोषणा, MP पुलिस में होगी बंपर भर्ती, आरक्षक से लेकर SI तक भरे जाएंगे पद

MP Police-मध्यप्रदेश में पुलिस के सारे रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी. पुलिस आरक्षक से लेकर सब इंस्पेक्टकर तक की भर्ती के लिए पुलिस भर्ती बोर्ड बनाया जाएगा. इसी बोर्ड के माध्यम से एमपी में पुलिस के सभी रिक्त पदों की भर्ती की जाएगी. यह घोषणा मुख्यमंत्री मोहन यादव ने की है. सीएम मोहन यादव ने कार्यक्रम में इसकी घोषणा की है. सीएम हाउस में पदक विजेता पुलिस अफसरों, कर्मचारियों के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बड़ी घोषणा की है.

इस साल होगी साढ़े 7 हजार भर्ती

सीएम मोहन यादव ने कहा कि अगले तीन साल में प्रदेश में 21 हजार से ज्यादा रिक्त पदों को भरा जाएगा. इस साल साढ़े 7 हजार पदों पर भर्ती होगी. वहीं अगले दो सालों में इतने ही पदों पर भर्त की जाएगी. सीएम ने कहा कि आज साढ़े 7 हजार पदों की भर्ती किए जाने को मंजूरी दी गई है. लेकिन फिर भी 20 हजार पद खाली रहेंगे. तीन सालों में सभी रिक्त पदों को भरा जाएगा.

एमपी में होगा पुलिस बोर्ड का गठन

सीएम ने कहा कि पुलिस विभाग में रिक्त पद पुलिस भर्ती बोर्ड से भरे जाएंगे. इससे कर्मचारी चयन मंडल के कारण पुलिस मुख्यालय को भर्ती करने में आने वाली दिक्कत भी खत्म हो जाएगी. सीएम ने पुलिस मुख्यालय को निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द पुलिस भर्ती बोर्ड का गठन किया जाए.

बोर्ड बनने से नहीं होगी गड़बड़ी

सीएम ने कहा कि पुलिस भर्ती बोर्ड बनने से पुलिस की पूरी नजर रहेगी और सभी मापदंडों का पालन करते हुए भर्ती की जा सकेगी. बोर्ड के गठन से भर्ती में किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं होगी. सीएम ने कहा कि राज्य पुलिस, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा के अधिकारियों-कर्मचारियों के विधवा और बच्चों के लिए स्नातक स्तर की सीट में आरक्षण चाहा गया है. जिसे देने का ऐलान करते हैं.

