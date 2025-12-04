Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3028365
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

भोपाल मेट्रों का इंतजार खत्म, CMRS से मिला ग्रीन सिग्नल, PM मोदी कर सकते हैं लोकार्पण

Bhopal Metro: भोपाल मेट्रों का इंतजार अब खत्म होने वाला है, क्योंकि भोपाल मेट्रो के कमर्शियल रन के लिए कमिश्नर मेट्रो रेल सेफ्टी यानि CMRS की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल गया है. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 04, 2025, 10:40 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भोपाल मेट्रो को CMRS से मिला ग्रीन सिग्नल
भोपाल मेट्रो को CMRS से मिला ग्रीन सिग्नल

Bhopal Metro Green Signal: भोपाल के लोगों के लिए अच्छी खबर है, जहां कमिश्नर मेट्रो रेल सेफ्टी यानि CMRS की तरफ से भोपाल मेट्रो को ग्रीन सिग्नल मिल गया है. जिसके बाद दिसंबर में ही पहले कमर्शियल रन होने की संभावना है, वहीं CMRS के ग्रीन सिग्नल के बाद यह माना जा रहा है कि 2026 के शुरुआत में ही मेट्रो आम लोगों के लिए शुरू हो सकती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल मेट्रो का लोकार्पण कर हरी झंडी दिखा सकते हैं, बताया जा रहा है कि सरकार की तरफ से भोपाल मेट्रो का लोकार्पण कराए जाने को लेकर चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं, जल्द ही इसे आखिरी रूप देकर प्रोग्राम तय किया जा सकता है. 

CMRS टीम ने देखा काम 

बताया जा रहा है कि सीएमआरएस की टीम 12 नवंबर को भोपाल पहुंची थी और अगले ही दिन 13 से 15 नवंबर के बीच पूरी जांच की थी, जहां डिपो, ट्रैक, ट्रेन, स्टेशनों और मशीनरी का बारीकी से निरीक्षण किया गया था, टीम इसके पहले भी दो बार मेट्रो प्रोजेक्ट की समीक्षा कर चुकी है. अंतिम निरीक्षण के बाद प्राप्त अनुमोदन रिपोर्ट मेट्रो कॉरपोरेशन के पास पहुंची, जिसे आगे राज्य सरकार को सौंप दिया गया है, वहीं सीनियर अधिकारियों के मुताबिक कमर्शियल रन के लिए जरूरी सभी तकनीकी और सुरक्षा से जुड़े काम पूरे कर लिए गए हैं, कुछ स्टेशनों पर निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन इससे मेट्रो संचालन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. 

Add Zee News as a Preferred Source

सुभाष नगर से एम्स तक 8 स्टेशनों वाला प्राथमिकता कॉरिडोर तैयार हो चुका है, इसके बाद ऑरेंज लाइन के दूसरे चरण, सुभाष नगर से करोंद पर भी तेजी से काम बढ़ाया जाएगा, ताकि साथ ही ब्ल्यू लाइन यानि भदभदा से रत्नागिरी के निर्माण में भी गति लाई जा रही है. 

ये भी पढ़ेंः भोपाल में कश्मीर का मजा, बड़ा तालाब में तैरेंगे डल झील वाले शिकारे, जानिए किराया

पीएम मोदी आ सकते हैं 

पीएम मोदी मेट्रो का शुभारंभ करने भोपाल आ सकते हैं, हालांकि अभी कुछ तय नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि पीएम ही इसका उद्घाटन करेंगे और वे इसके पहले यात्री भी बन सकते हैं, इंदौर मेट्रो के उद्घाटन की तरह भोपाल मेट्रो का लोकार्पण भी वर्चुअली होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा रहा, लेकिन इस पर अधिकारी फिलहाल चुप हैं. माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में सारी प्रक्रिया सामने आ सकती है. 

भोपाल मेट्रो का पहला रूट एम्स से करोंद तक कुल 16.05 किलोमीटर लंबा है, 2018 में प्राथमिकता कॉरिडोर पर काम शुरू किया गया था. 3 अक्टूबर 2023 को पहली बार ट्रायल रन के दौरान मेट्रो सुभाष नगर से रानी कमलापति स्टेशन तक दौड़ी थी, जिसके बाद इस पर तेजी से काम किया गया है. माना जा रहा है कि 2026 में भोपाल मेट्रो आम लोगों के लिए शुरू हो जाएगी. 

ये भी पढ़ेंः ये रही इंदौर की सबसे महंगी घोड़ी! शादियों में सफेद का बढ़ा क्रेज, क्यों बढ़ी डिमांड?

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Bhopal Metrobhopal metro green signal

Trending news

bhopal news
दवा लेने निकले छात्र को फॉर्च्यूनर ने रौंदा, मौके पर हुई मौत...
janjgir champa crime news
प्रोफेसर को किडनैप कर बनाया न्यूड वीडियो! 25 लाख की फिरौती मांगने वाला गैंग गिरफ्तार
jabalpur news
रात के सन्नाटे में अचानक भड़की आग, जबलपुर में तीन मंजिला कपड़ों की दुकान जलकर खाक...
mp farmer news
कभी देखी है ऐसी कलाकारी! एमपी के किसान ने अनाजों से बना दी मोदी-पुतिन की तस्वीर
Bilaspur News
प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण का आरोप, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मचाया हंगामा
vidisha news
छाती पीट पीटकर रोए...फिर निकाली शव यात्रा, विदिशा में पार्षदों ने किया प्रदर्शन
mp news
गैस पीड़ितों की रैली RSS की वेशभूषा वाले पुतले पर बवाल, पुलिस ने बीच में रोकी रैली
mp news
आरोपी को पकड़ने गई ग्वालियर पुलिस टीम पर मुरैना में हमला,सिपाही के पैर में मारी गोली
mp news
प्रेमिका ने नहीं उठाया फोन, प्रेमी हाई-वोल्टेज बिजली के टावर पर चढ़ा, पुलिस ने उतारा
mp news
CCTV फुटेज से पकड़ा गया नाबालिग का हत्यारा, मारपीट का बदला लेने के लिए की हत्या