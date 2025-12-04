भोपाल मेट्रों का इंतजार खत्म, CMRS से मिला ग्रीन सिग्नल, PM मोदी कर सकते हैं लोकार्पण

Bhopal Metro: भोपाल मेट्रों का इंतजार अब खत्म होने वाला है, क्योंकि भोपाल मेट्रो के कमर्शियल रन के लिए कमिश्नर मेट्रो रेल सेफ्टी यानि CMRS की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल गया है.
Bhopal Metro Green Signal: भोपाल के लोगों के लिए अच्छी खबर है, जहां कमिश्नर मेट्रो रेल सेफ्टी यानि CMRS की तरफ से भोपाल मेट्रो को ग्रीन सिग्नल मिल गया है. जिसके बाद दिसंबर में ही पहले कमर्शियल रन होने की संभावना है, वहीं CMRS के ग्रीन सिग्नल के बाद यह माना जा रहा है कि 2026 के शुरुआत में ही मेट्रो आम लोगों के लिए शुरू हो सकती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल मेट्रो का लोकार्पण कर हरी झंडी दिखा सकते हैं, बताया जा रहा है कि सरकार की तरफ से भोपाल मेट्रो का लोकार्पण कराए जाने को लेकर चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं, जल्द ही इसे आखिरी रूप देकर प्रोग्राम तय किया जा सकता है.
CMRS टीम ने देखा काम
बताया जा रहा है कि सीएमआरएस की टीम 12 नवंबर को भोपाल पहुंची थी और अगले ही दिन 13 से 15 नवंबर के बीच पूरी जांच की थी, जहां डिपो, ट्रैक, ट्रेन, स्टेशनों और मशीनरी का बारीकी से निरीक्षण किया गया था, टीम इसके पहले भी दो बार मेट्रो प्रोजेक्ट की समीक्षा कर चुकी है. अंतिम निरीक्षण के बाद प्राप्त अनुमोदन रिपोर्ट मेट्रो कॉरपोरेशन के पास पहुंची, जिसे आगे राज्य सरकार को सौंप दिया गया है, वहीं सीनियर अधिकारियों के मुताबिक कमर्शियल रन के लिए जरूरी सभी तकनीकी और सुरक्षा से जुड़े काम पूरे कर लिए गए हैं, कुछ स्टेशनों पर निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन इससे मेट्रो संचालन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा.
सुभाष नगर से एम्स तक 8 स्टेशनों वाला प्राथमिकता कॉरिडोर तैयार हो चुका है, इसके बाद ऑरेंज लाइन के दूसरे चरण, सुभाष नगर से करोंद पर भी तेजी से काम बढ़ाया जाएगा, ताकि साथ ही ब्ल्यू लाइन यानि भदभदा से रत्नागिरी के निर्माण में भी गति लाई जा रही है.
पीएम मोदी आ सकते हैं
पीएम मोदी मेट्रो का शुभारंभ करने भोपाल आ सकते हैं, हालांकि अभी कुछ तय नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि पीएम ही इसका उद्घाटन करेंगे और वे इसके पहले यात्री भी बन सकते हैं, इंदौर मेट्रो के उद्घाटन की तरह भोपाल मेट्रो का लोकार्पण भी वर्चुअली होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा रहा, लेकिन इस पर अधिकारी फिलहाल चुप हैं. माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में सारी प्रक्रिया सामने आ सकती है.
भोपाल मेट्रो का पहला रूट एम्स से करोंद तक कुल 16.05 किलोमीटर लंबा है, 2018 में प्राथमिकता कॉरिडोर पर काम शुरू किया गया था. 3 अक्टूबर 2023 को पहली बार ट्रायल रन के दौरान मेट्रो सुभाष नगर से रानी कमलापति स्टेशन तक दौड़ी थी, जिसके बाद इस पर तेजी से काम किया गया है. माना जा रहा है कि 2026 में भोपाल मेट्रो आम लोगों के लिए शुरू हो जाएगी.
