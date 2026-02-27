Advertisement
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

भोपाल में प्राइवेट स्कूलों की अब खैर नहीं! जिला प्रशासन का 'मास्टर प्लान' तैयार, मैदान में उतरेंगे 8 SDM

Bhopal Education News: भोपाल में शिक्षा का नया सत्र शुरू होने से पहले ही जिला प्रशासन ने बड़ा आदेश जारी किया है. जिसमें आठ एसडीएम को जिम्मेदारी दी गई है कि प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाई जा सके.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Feb 27, 2026, 07:07 PM IST
Bhopal School News: मध्य प्रदेश की में शिक्षा का नया सत्र शुरू होने से पहले ही भोपाल जिला प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है. दरअसल, यूनिफॉर्म और बुक की खरीदी को लेकर कई प्राइवेट स्कूलों में मनमानी देखने को मिलती थी. इसे रोकने के लिए कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने आदेश जारी कर दिया है और 8 एसडीएम को जिम्मेदारी देते हुए कार्रवाई करने के लिए कहा है. 

कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, प्राइवेट स्कूल प्रबंधन और प्राचार्य, किसी भी अभिभावकों पर किताब, यूनिफॉर्म समेत स्टेशनरी खरीदने को लेकर दवाब नहीं डाल सकते हैं. आजकल कई ऐसे स्कूल हैं, जहां पर छात्र या अभिभावकों को निर्धारित दुकानों से ही यूनिफॉर्म, जूते, टाई, किताबें, कॉपियां खरीदने के लिए दवाब डाला जाता है. नए सत्र में यह न हो. इसलिए कलेक्टर हर अनुभाग में एसडीएम समेत 5 सदस्यी टीम का गठन कर दिया गया है. इसमें संबंधित अधिकारी एसडीएम, तहसीलदार और सरकारी स्कूल के प्राचार्यों को शामिल किया गया है. 

अप्रैल से होगा नया सत्र!
बता दें कि प्रदेश के अंदर स्कूलों में शिक्षा का नया सत्र अप्रैल में शुरू हो सकता है. क्योंकि अभी स्कूलों में परीक्षाएं चल रही हैं, जो मार्च तक आयोजित की जाएंगी. इसी दौरान छात्रों और अभिभावकों को यूनिफॉर्म, किताब समेत अन्य शिक्षण सामग्री खरीदने के लिए दबाव बनाया जाता है. पिछले साल भी कलेक्टर सिंह ने नए शिक्षा सत्र से पहले आदेश जारी किए थे. इसमें इन अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है. आइए इन अधिकारियों के बारे में जानते हैं. इतना ही नहीं कलेक्टर ने आदेश में कहा कि किसी भी अभिभावक की जैसे ही शिकायक मिले. उस पर तत्काल एक्शन लिया जाए. वहीं संबंधित स्कूल के प्रबंधन के विरुद्ध कार्रवाई की जाए. 

इन SDM को मिली जिम्मेदारी
1. एमपी नगर एसडीएम एलके खरे
2. टीटी नगर एसडीएम अर्चना शर्मा
3. कोलार एसडीएम पीसी पांडेय 
4. शहर वृत्त एसडीएम दीपक पांडेय
5. बैरागढ़ एसडीएम रविशंकर राय 
6. गोविंदपुरा एसडीएम भुवन गुप्ता 
7. हुजूर एसडीएम विनोद सोनकिया
8. बैरसिया एसडीएम आशुतोष शर्मा

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

