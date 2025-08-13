Colonel Sofia Qureshi Case: मंत्री विजय शाह के विवादित बयान केस की जांच पूरी! आज SIT सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करेगी रिपोर्ट
Colonel Sofia Qureshi Case: मंत्री विजय शाह के विवादित बयान केस की जांच पूरी! आज SIT सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करेगी रिपोर्ट

Colonel Sofia Qureshi Case: मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह का विवादित बयान मामले पर 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है. लेकिन आज 13 अगस्त को एसआईटी इस मामले की जांच रिपोर्ट पेश करेगी, जिससे कई बड़े-बड़े खुलासे हो सकते हैं. इसके अलावा, बाद में पता चलेगा कि मामले की दिशा किस तरफ जा रही है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Aug 13, 2025, 08:08 AM IST
आज SIT सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करेगी रिपोर्ट
आज SIT सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करेगी रिपोर्ट

Minister Vijay Shah Controversy: पहलगाम आतंकी हमले के बाद, पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, जिसमें पाकिस्तान के कई ठिकानों को तबाह किया था. इसी ऑपरेशन का नेतृत्व कर्नल सोफिया कुरैशी ने किया था. वहीं एमपी के मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताया था. इसी विवादित बयान के मामले में 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली है. इसके अलावा, इस मामले की जांच रिपोर्ट, आज एसआईटी की टीम कोर्ट में पेश करेगी. 

आपको बता दें कि इससे पहले 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी को आदेश दिया था कि 13 अगस्त तक मामले की जांच रिपोर्ट जमा की जाए. अब इसी रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट 18 अगस्त को फिर से सुनवाई करेगा, जिससे यह तय होगा कि मामले की दिशा आगे क्या होगी?

SC ने भी जताई थी नाराजगी
पिछली 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मंत्री विजय शाह की तरफ से मांगी गई सार्वजनिक माफी पर कड़ी नाराजगी जताई थी. वहीं कोर्ट ने कहा कि था कि शाह की माफी निष्ठा रहित है, क्योंकि अपने बयान से लोगों की भावनाएं आहत होने की बात स्वीकार ही नहीं की थी. इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने तीखे शब्दों में टिप्पणी करते हुए कहा था कि मंत्री को आत्मचिंतन करना चाहिए, कि अपनी सजा किस तरह से पूरी करेंगे. वहीं उन्होंने सवाल किया कि आपकी असली माफी कहां है? हमारे धैर्य की परीक्षा मत लीजिए. यह टिप्पणी से साफ पता चलता है कि कोर्ट मामले को हल्के में नहीं ले रहा है. 

राजनीतिक गलियारों में चर्चा
इसके अलावा, विवाद के बीच मंत्री विजय शाह, मुख्यमंत्री मोहन यावद के साथ संसद भवन में नजर आए. इस दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और मुलाकात के बाद मीडिया से चर्चा भी की. इस दौरान विजय शाह भी सीएम के साथ खड़े दिखाई दिए, जिस पर राजनीतिक गलियारों भी चर्चाएं तेज हुई. फिलहाल यह मामला प्रदेश में राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तरों पर चर्चा का विषय बना हुआ है. अब एसआईटी की रिपोर्ट से इस केस में कई अहम खुलासे हो सकते हैं. इसके अलावा, 18 अगस्त को होने वाली सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में यह स्पष्ट हो जाएगा, कि आगे की कार्रवाई क्या होने वाली है. 

