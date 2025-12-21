Advertisement
अब ट्रैफिक की NO झंझट! भोपाल में आज से जनता के लिए दौड़ेगी मेट्रो, जानिए कहां से कहां तक चलेगी

Bhopal News: भोपाल में मेट्रो का कमर्शियल रन आज से शुरू होगा. शनिवार को मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा हरी झंडी दिखाए जाने के बाद पहली मेट्रो ट्रेन आज सुबह 9 बजे रवाना होगी.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Dec 21, 2025, 08:44 AM IST
Bhopal Metro News: यह भोपाल के लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है. राजधानी शहर में आज से मेट्रो का कमर्शियल ऑपरेशन शुरू हो रहा है. मेट्रो सुभाष नगर से AIIMS तक चलेगी, जिससे ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी. पहली मेट्रो ट्रेन सुबह 9:00 बजे रवाना होगी, जबकि रेगुलर सर्विस सुबह 9:30 बजे से शाम 7:00 बजे तक चलेगी. शनिवार को मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मेट्रो को हरी झंडी दिखाकर सर्विस का आधिकारिक उद्घाटन किया था.

भोपाल में आज से मेट्रो का कमर्शियल रन शुरू
दरअसल, भोपाल में आज से मेट्रो सेवा का कमर्शियल रन शुरू होने से लोगों को ट्रैफिक से काफी राहत मिलेगा. मेट्रो के संचालन से अब लोगों को रोज़ाना लगने वाले ट्रैफिक जाम से काफी हद तक राहत मिलने की उम्मीद है। मेट्रो सेवा सुभाष नगर से लेकर AIIMS तक उपलब्ध रहेगी, जो शहर का एक महत्वपूर्ण रूट माना जाता है.पहली मेट्रो सुबह 9 बजे सुभाष नगर स्टेशन से रवाना होगी, जबकि आम यात्रियों के लिए नियमित सेवा सुबह 9.30 बजे से शाम 7 बजे तक संचालित की जाएगी. इस रूट पर AIIMS तक जाने के लिए ₹40 किराया निर्धारित किया गया है, जिसे किफायती और सुविधाजनक माना जा रहा है.

कल हुआ था शुभारंभ
शनिवार को इससे पहले केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मेट्रो सेवा का शुभारंभ किया था. दोनों नेताओं ने सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन से मेट्रो में बैठकर AIIMS स्टेशन तक यात्रा की थी. वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए थे.

जानिए भोपाल मेट्रो का किराया
भोपाल मेट्रो का किराया ढांचा इंदौर मेट्रो से अलग रखा गया है. जहां इंदौर में शुरुआती दिनों में यात्रियों को मुफ्त सफर की सुविधा मिली थी, वहीं भोपाल में मेट्रो के पहले ही दिन से टिकट व्यवस्था लागू रहेगी. मेट्रो में न्यूनतम किराया पहले दो स्टेशनों के लिए ₹20 तय किया गया है, जबकि पूरे रूट का अधिकतम किराया ₹70 होगा. सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसी भी श्रेणी के यात्रियों को विशेष छूट या मुफ्त यात्रा की सुविधा नहीं दी जाएगी. 

