वारंटी पीरियड में मोबाइल ठीक करने के लिए मांगे पैसे, कंपनी को लग गई बड़ी चपत, जानें पूरा मामला

Bhopal News: मोबाइल कंपनी शाओमी (Xiaomi) को वारंटी अवधि के दौरान एक ग्राहक से ₹118 मांगने पर जिला उपभोक्ता फोरम ने 15,000 रुपये का हर्जाना लगाया है. जानिए पूरा मामला.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Sep 28, 2025, 11:28 AM IST
Bhopal News Today: राजधानी भोपाल में मोबाइल कंपनी शाओमी (Xiaomi) को वारंटी पीरियड में मोबाइल सुधारने के लिए अपने ग्राहक से मात्र 118 रुपये मांगने पर जिला उपभोक्ता फोरम से बड़ी कानूनी चोट लगी है. फोरम ने कंपनी पर 15,000 रुपये का हर्जाना लगाया है और उसे मोबाइल फ्री में सुधारने का आदेश दिया है.

वारंटी पीरियड में मोबाइल ठीक करने के लिए मांगे पैसे
दरअसल, भोपाल के जेके रोड निवासी दीपक सिंह ने 17 नवंबर 2021 को 11 हजार रुपए में एमआई-9 पावर मोबाइल खरीदा था, जिसकी वारंटी 16 नवंबर 2022 तक थी. जून 2022 में मोबाइल के टच में खराबी आई, जिसके बाद दीपक ने मोबाइल को एमआई सर्विस सेंटर में तीन बार सुधार के लिए दिया. पहली दो बार मोबाइल सर्विस सेंटर ने ठीक करने का दावा किया, लेकिन समस्या जस की तस बनी रही. तीसरी बार जब सर्विस सेंटर ने मोबाइल सुधारने के लिए 118 रुपए मांगे तो दीपक ने पैसे देने से इनकार कर दिया. मोबाइल कंपनी ने पैसे न देने पर मोबाइल की मरम्मत नहीं की. फिर दीपक ने इस मामले को जिला उपभोक्ता फोरम में उठाया.

15 हजार का हर्जाना लगा
इस मामले में फोरम की बेंच-2 ने माना कि मोबाइल वारंटी पीरियड में था, इसलिए कंपनी को मुफ्त सेवा देनी चाहिए थी. कंपनी की ओर से सेवा शुल्क मांगना उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन माना गया. फोरम ने शाओमी को मोबाइल मुफ्त सुधारने और 15 हजार रुपए हर्जाना देने का आदेश दिया. 

