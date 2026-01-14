'SC-ST विधायकों की हालत कुत्तों जैसी...', कांग्रेस MLA के फिर बिगड़े बोल, बोले- आदिवासी हिंदू न बन पाए

Controversial Statement Phool Singh Baraiya: कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने अपने तीखे और विवादित बयानों से एक बार फिर राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी है. भोपाल डिक्लेरेशन में अपने संबोधन के दौरान, उन्होंने SC और ST विधायकों की हालत को "कुत्तों जैसी" बताया, और कहा कि जॉइंट इलेक्टोरेट सिस्टम की वजह से वे अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते हैं. उन्होंने कहा कि सेपरेट इलेक्ट्रोड होगा तभी हमारे विधायक आवाज उठा पाएंगे.

कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया का विवादित बयान

कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने कहा कि, "हमें यह कोशिश करनी होगी कि आदिवासी हिंदू न बनें. अगर कोई हिन्दू आदिवासी बन गया तो जिंदा मर जाएगा". संविधान का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि 'यदि देश के ऊपर जाति और धर्म हावी हो जाए, तो किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता. उन्होंने यहा तक कह दिया कि जब धर्म देश से ऊपर होने लगे, तो उसे लात मारकर बाहर कर देना चाहिए. आज हम ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जहां हम जॉइंट इलेक्टोरेट में हैं, और इसीलिए हमारी हालत कुत्तों जैसी है. सिर्फ़ अलग इलेक्टोरेट से ही हमारे विधायक अपनी आवाज़ उठा पाएंगे.' बता दें कि ये बयान भोपाल में कांग्रेस पार्टी की 'डिक्लेरेशन-2' ड्राफ्टिंग कमेटी की मीटिंग के दौरान दिए गए, जहां पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और दूसरे नेता मंच पर मौजूद रहे.

विधायक फूल सिंह बरैया ने आगे कहा, “बाबासाहेब अंबेडकर ने कहा था कि जॉइंट इलेक्टोरेट में आने के बाद हमारे प्रतिनिधि ऐसे हो जाएंगे जैसे किसी कुत्ते के मुंह पर पट्टी बंधी हो. वह कुत्ता भौंक भी नहीं पाएगा. संविधान कहता है कि अगर देश में जाति और धर्म हावी हो गए, तो कोई भी समस्या कभी हल नहीं होगी.”

आदिवासी क्षेत्र में घुस गए हैं RSS के लोग

वहीं धार्मिक पहचान के मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि "आदिवासियों को हिंदू नहीं बनना चाहिए. RSS के लोग आदिवासी इलाकों में घुस गए हैं और वहां हनुमान की मूर्तियां बांट रहे हैं. हमें आदिवासियों को हिंदू बनने से रोकने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि झारखंड सरकार ने विधानसभा में एक बिल पेश किया है, और ममता बनर्जी भी इसका समर्थन कर रही हैं. झारखंड में अब आदिवासियों का धर्म सरना धर्म होगा." उनके बयान के बाद सियासी घमासान तेज हो गया है.

