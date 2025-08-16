भोपाल-इंदौर, ग्वालियर जबलपुर में किसे मिली कांग्रेस की कमान, देखिए जिलाध्यक्षों के नाम
भोपाल-इंदौर, ग्वालियर जबलपुर में किसे मिली कांग्रेस की कमान, देखिए जिलाध्यक्षों के नाम

MP Congress Jila Adhyaksh: मध्य प्रदेश कांग्रेस ने 71 जिला अध्यक्षों के नामों की घोषणा कर दी है. इस सूची में कई जगहों पर पूर्व विधायकों को भी जिला अध्यक्ष बनाया गया है.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Aug 16, 2025, 06:12 PM IST
Congress Announced Names Of District Presidents: मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अपने संगठन में बड़ा बदलाव करते हुए 71 जिला अध्यक्षों की घोषणा की है. कांग्रेस ने संगठन सृजन के तहत यह घोषणा की है. भोपाल में प्रवीण सक्सेना को फिर से शहर अध्यक्ष बनाया गया है, इंदौर में चिंटू चौकसे को जिम्मेदारी मिली है. जबकि विपिन वानखेड़े को इंदौर ग्रामीण की कमान सौंपी गई है. गुना में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह, डिंडोरी में ओमकार सिंह मरकाम और राजगढ़ में  पूर्व मंत्री प्रियाव्रत सिंह खींची को जिला अध्यक्ष बनाया गया है. जबलपुर शहर से सौरभ शर्मा और जबलपुर ग्रामीण से संजय यादव को जिम्मेदारी दी गई है. वहीं ग्वालियर शहर से सुरेंद्र यादव और ग्वालियर ग्रामीण से प्रभुदयाल जौहरे को जिम्मेदारी दी गई है. 

यह भी पढ़ें: MP कांग्रेस ने इन जिलों में महिलाओं को बनाया जिलाध्यक्ष, 71 में से 4 को जिम्मेदारी

 

इन पूर्व विधायकों को बनाया गया जिला अध्यक्ष
इस सूची में कई पूर्व विधायकों को भी जगह दी गई है. इनमें अलीराजपुर से मुकेश पटेल, इंदौर ग्रामीण से विपिन वानखेड़े, कटनी शहर से कुंवर सौरभ सिंह, मंडला से डॉ.अशोक मर्सकोले, नरसिंहपुर से सुनीता पटेल, रायसेन से देवेन्द्र पटेल, राजगढ़ से प्रियव्रत सिंह और रतलाम ग्रामीण से हर्ष विजय गेहलोत को जिम्मेदारी दी गई है. 

यह भी पढ़ें: Guna News-गुना में दिग्विजय के बेटे को मिली बड़ी जिम्मेदारी, जयवर्धन सिंह को कांग्रेस ने बनाया जिला अध्यक्ष

 

इन महिलाओं को मिली जिम्मेदारी
जिला अध्यक्षों की सूची में 4 महिलाओं को भी ज़िम्मेदारी दी गई है. इनमें खंडवा ग्रामीण से प्रतिभा रघुवंशी, नरसिंहपुर से पूर्व विधायक सुनीता पटेल, आगर-मालवा से विजयलक्ष्मी तंवर और सिंगरौली से सरस्वती सिंह मरकाम शामिल हैं. आपको बता दें कि पार्टी ने पूर्व कांग्रेस विधायक सुनीता पटेल को नरसिंहपुर ज़िले का ज़िला अध्यक्ष बनाया है.

 

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश  की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

