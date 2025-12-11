Advertisement
कांग्रेस विधायक ने वंदे मातरम गाने से किया इनकार! MP की राजनीति में मचा बवाल, बीजेपी ने बताया शर्मनाक

Vande Mataram Controversy in Mp:मध्यप्रदेश में वंदे मातरम विवाद ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है.वंदे मातरम गाने से मना करने वालों की सूची में नाम आने के बाद कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने प्रतिक्रिया दी है. उनका कहना है कि 'मैं वंदे मातरम नहीं गा पाऊंगा...', उनका बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. 

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 11, 2025, 07:33 AM IST
Vande Mataram Controversy: वंदे मातरम विवाद को लेकर मध्यप्रदेश की राजनीति गर्मा गई है. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह द्वारा संसद में वंदे मातरम न गाने वालों की सूची का जिक्र किए जाने के बाद कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने बड़ा बयान दिया है. आरिफ मसूद ने साफ कहा कि, 'मैं वंदे मातरम नहीं गा पाऊंगा.' उनका यह बयान तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसके बाद से मध्यप्रदेश में बवाल मचा हुआ है. बीजेपी ने तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है. 

गृहमंत्री अमित शाह ने वंदे मातरम् गायन से सार्वजनिक रूप से इंकार करने वालों की एक सूची जारी की है, जिसमें मध्यप्रदेश के विधायक आरिफ मसूद का भी नाम है. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस विधायक ने कहा कि, देश में इंडिगो की फ्लाइट बंद है पैसेंजर परेशान है. किसान को खाद नहीं मिल रहा. नौजवान तो शुरू से ही रोजगार के लिए रो रहा है, लेकिन देश की सबसे बड़ी संसद में चर्चा होगी एक गान को लेकर, अफसोस और चिंता की बात है. आरिफ मसूद भोपाल मध्य से कांग्रेस के विधायक हैं. 

आरिफ मसूद का बयान 

वंदे मातरम् के विरोध के सवाल पर विधायक आरिफ मसूद ने कहा, 'मैंने कोई विरोध नहीं किया. मैंने सिर्फ इतना कहा कि मैं इसे नहीं गा पाऊंगा, तो इसमें गलत क्या है? मजेदार बात यह है कि सदन में वंदे मातरम् पर वही लोग चर्चा कर रहे हैं, जो आज़ादी की लड़ाई में कहीं नजर नहीं आए. उनके हाथ में न तिरंगा था, न उनके मुंह पर वंदे मातरम् था. वे तो अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, माफी मांग रहे थे, यही उनका इतिहास रहा है. हम तिरंगा लेकर खड़े थे, गोलियां खा रहे थे. ऐसे लोगों को इस मुद्दे पर बोलने का अधिकार भी नहीं है, क्योंकि ये तो पूरे मुद्दे का मजाक बना रहे हैं.'

बीजेपी ने बोला हमला

आरिफ मसूद का बयान सामने आने के बाद बीजेपी ने निशाना साधा है. प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा, 'शर्म की बात है कि संविधान के चलते जनप्रतिनिधि बने आरिफ मसूद वंदे मातरम से इनकार कर रहे हैं. वंदे मातरम राष्ट्र की पुकार है. कांग्रेस का तुष्टिकरण ही ऐसा बयान दिलाता है. यही उनका असली चरित्र है.'

