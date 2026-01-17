Advertisement
'खूबसूरत लड़की दिख जाए तो रेप हो सकता है...', कांग्रेस विधायक का महिलाओं पर अपमानजनक बयान, BJP बोली-धिक्कार है

MP News: कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया के महिलाओं और समाज को लेकर दिए गए बयानों से राज्य की राजनीति में विवाद खड़ा हो गया है. बयान सामने आने के बाद बीजेपी ने उनकी कड़ी आलोचना की है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Jan 17, 2026, 11:30 AM IST
Phool Singh Baraiya Controversial Statement: अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले कांग्रेस विधायक फूल सिंह ने एक बार फिर बेहद विवादित बयान दिया है. उन्होंने रेप के लिए महिलाओं की खूबसूरती को ज़िम्मेदार ठहराया और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय की महिलाओं के साथ सहवास करने को काशी यात्रा के बराबर पुण्य का काम बताया. बीजेपी ने इस बयान की कड़ी निंदा की है. बीजेपी मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने इसे "विकृत और आपराधिक मानसिकता" बताया और राहुल गांधी और कांग्रेस नेतृत्व से जवाब मांगा है.

दरअसल, भोपाल में कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया के बयान ने राजनीति और समाज दोनों को हिला दिया है. बयान सुनकर लोग हैरान रह गए. विधायक ने अपने बयान में कहा कि अगर कोई खूबसूरत लड़की दिख जाए, तो मन विचलित हो सकता है और रेप हो सकता है. यह एक लाइन आग की तरह फैल गई और एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया.

काशी तीर्थयात्रा के बराबर पुण्य- फूल सिंह बरैया
कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने कहा कि 'किसी अन्य धर्म के ग्रंथों में लिखा है कि यदि कोई अनुसूचित जाति समाज की महिलाओं से सहवास करता है तो उसे काशी तीर्थयात्रा के बराबर पुण्य मिलता है'. उन्होंने आगे कहा कि 'रेप कोई एक व्यक्ति नहीं करता. चार-पांच लोग मिलकर रेप करते हैं, यही वजह है कि  4 महीने और 10 महीने की बच्चियों तक से रेप हो रहे हैं. इसी वजह से SC, ST और OBC समुदायों की लड़कियां इन अपराधों का शिकार हो रही हैं'.

बीजेपी ने साधा निशाना
इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने कांग्रेस पार्टी पर ज़ोरदार हमला बोला है. BJP के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने इस बयान की आलोचना करते हुए कहा कि 'कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया की टिप्पणी सिर्फ़ ज़बान फिसलना नहीं थी, बल्कि यह एक बीमार, विकृत और आपराधिक मानसिकता का सरेआम प्रदर्शन है. महिलाओं को "खूबसूरती" के पैमाने पर तोलना और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय की महिलाओं के खिलाफ़ बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों को "तीर्थ फल" कहना सिर्फ़ एक बयान नहीं है, बल्कि यह एक आपराधिक मानसिकता की स्वीकारोक्ति है. उन पर धिक्कार है! यह महिला विरोधी सोच, दलित विरोधी भावना और इंसानियत पर सीधा हमला है.'

उन्होंने आगे कहा कि 'आज जब राहुल गांधी मध्य प्रदेश आ रहे हैं, तो देश जानना चाहता है. क्या यही कांग्रेस पार्टी की असली विचारधारा है? क्या उनके "संविधान बचाओ" अभियान के पीछे यही पाखंड है? जीतू पटवारी और उमंग सिंघार, चुप्पी काफी नहीं होगी. या तो माफी मांगें और उन्हें तुरंत पार्टी से निकालें, या मान लें कि कांग्रेस पार्टी महिला विरोधी और दलित विरोधी सोच के साथ खड़ी है. महिला देवी है, इस्तेमाल करने की चीज़ नहीं. महिलाओं का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.'

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

 

