Add Zee Business As A Preferred Source
App

दतिया उपचुनाव में जीत के बाद कांग्रेस की पहली PAC बैठक, नकुल नाथ समेत 25 नेता होंगे शामिल

दतिया विधानसभा उपचुनाव में मिली जीत के बाद कांग्रेस पार्टी ने 11 अगस्त को भोपाल में अपनी पॉलिटिकल अफेयर्स कमिटी की बैठक बुलाई है. इस बैठक में कई नेता राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे. यह बैठक PCC ऑफिस की तीसरी मंजिल पर दोपहर 12:00 बजे होगी.

Written ByRanjana Kahar
Published: Aug 11, 2026, 07:53 AM IST|Updated: Aug 11, 2026, 07:53 AM IST
दतिया उपचुनाव में जीत के बाद कांग्रेस की पहली PAC बैठक, नकुल नाथ समेत 25 नेता होंगे शामिल

About the Author

Ranjana Kahar

Ranjana Kahar

रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
सिद्ध बाबा की पहाड़ी पर मिला लापता छात्र का शव, पास में मिली सलफास की डिब्बी
2
3
4
5