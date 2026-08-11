दतिया उपचुनाव में जीत के बाद कांग्रेस की पहली PAC बैठक, नकुल नाथ समेत 25 नेता होंगे शामिल

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दतिया विधानसभा उपचुनाव में शानदार सफलता के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस अपनी भविष्य की राजनीतिक रणनीति को नए सिरे से तैयार करने में जुट गई है. इसी सिलसिले में आज भोपाल स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी (PAC) की पहली अहम बैठक आयोजित की जा रही है. इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार समेत पार्टी के 25 वरिष्ठ नेताओं को आमंत्रित किया गया है. पीएसी के मेंबर नकुल नाथ भी पहली बार इस कमेटी की बैठक में शामिल होंगे.
दतिया उपचुनाव में जीत के बाद कांग्रेस की पहली PAC बैठक
इस बैठक का मुख्य एजेंडा संगठन निर्माण अभियान के जरिए जमीनी स्तर पर कांग्रेस संगठन को मजबूत करना होगा. चर्चा पार्टी संगठन को सक्रिय करने, पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच तालमेल बेहतर बनाने और भविष्य के लिए पार्टी की राजनीतिक गतिविधियों को और तेज करने पर केंद्रित होगी. बैठक में नकुल नाथ, जीतू पटवारी, दिग्विजय सिंह और उमंग सिंघार समेत पार्टी के कई प्रमुख नेता शामिल होंगे. इस सत्र के दौरान राज्य के मौजूदा राजनीतिक मुद्दों और पार्टी की भविष्य की रणनीति पर भी चर्चा की जाएगी.
इसके अलावा बैठक में दतिया उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत पर मिली प्रतिक्रिया की समीक्षा की जाएगी. पार्टी इस बात पर विचार करेगी कि दतिया में कांग्रेस के पक्ष में बनी लहर को राज्य के अन्य हिस्सों में कैसे दोहराया जा सकता है. नेताओं के बीच चुनाव रणनीति, संगठनात्मक गतिविधियों और आने वाली राजनीतिक चुनौतियों पर भी चर्चा होने की संभावना है.
मोहन कैबिनेट की बैठक आज
इस बीच, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज भोपाल के मंत्रालय में कैबिनेट की एक अहम बैठक होगी. इसमें सरकार के कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा होगी और उनके मंजूर होने की संभावना है. कैबिनेट बैठक के लिए प्रशासनिक तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में अलग-अलग विभागों से जुड़े प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया जाएगा. बैठक के एजेंडे में सरकारी नीतियों और भविष्य की कार्ययोजनाओं से जुड़े अहम मुद्दे भी शामिल हो सकते हैं. कैबिनेट की चर्चा के बाद सरकार इन प्रस्तावों और फैसलों के बारे में जानकारी देगी.
इन प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी
बैठक में भोपाल-विदिशा रोड को 4-लेन बनाने के प्रस्ताव को मंज़ूरी मिलने की संभावना है. हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल के तहत प्रस्तावित इस प्रोजेक्ट की कुल लागत ₹1,757.55 करोड़ है. इस प्रस्ताव में मौजूदा 44.83 किलोमीटर लंबी, दो-लेन वाली सड़क को चार-लेन वाले हाईवे में बदलना शामिल है, जिसमें पक्के शोल्डर भी होंगे. कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद इस प्रोजेक्ट पर तेजी से काम शुरू हो जाएगा. यह सड़क भोपाल-कानपुर हाई-स्पीड कॉरिडोर के लिए एक अहम फ़ीडर कॉरिडोर का भी काम करेगी.
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