MP की महिलाओं पर दिए शराब वाले बयान से मुश्किल में पड़ सकते हैं जीतू पटवारी, बीजेपी बोली तीज पर अपमान!
भोपाल

MP की महिलाओं पर दिए शराब वाले बयान से मुश्किल में पड़ सकते हैं जीतू पटवारी, बीजेपी बोली तीज पर अपमान!

Jitu Patwari Statement: मध्यप्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के 'महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पीती हैं' वाले बयान से प्रदेश की सियासत गरमा गई है. बीजेपी ने इसे महिलाओं का अपमान बताते हुए कड़ा विरोध किया और विधायक रामेश्वर शर्मा ने सोनिया गांधी से पटवारी को रोकने की मांग की.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Aug 26, 2025, 02:28 PM IST
MP Politics News: मध्यप्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के एक बयान से प्रदेश की राजनीति गरमा गई है. पटवारी ने बीजेपी सरकार पर नशा, बेरोजगारी और कुपोषण जैसे मुद्दों को लेकर हमला बोला. इसी दौरान उन्होंने कहा कि 'पूरे देश में सबसे ज्यादा शराब पीने वाली महिलाएं मध्यप्रदेश की हैं'. उनके इस बयान के सामने आते ही सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसके अलावा, इस बयान से भाजपा नेताओं ने इसे महिलाओं का अपमान बताया.

दरअसल, पटवारी ने बताया कि बीजेपी सरकार ने समृद्ध मध्यप्रदेश का सपना दिखाया, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है. उन्होंने कहा कि नशे का कारोबार जिस तरह से प्रदेश में बढ़ा है, वैसा किसी और राज्य में नहीं है. पटवारी ने आरोप लगाया कि "मुख्यमंत्री कभी भी इस समस्या को रोकने के लिए गंभीर नहीं हुए, नतीजा यह हुआ कि अब हमारी बहन-बेटियां भी नशे की चपेट में आ गईं. लाड़ली बहना योजना के नाम पर वोट तो ले लिए, लेकिन आज हालत यह है कि मध्यप्रदेश में बहना ही सबसे ज्यादा नशा करने लगी है". 

पटवारी के बयान पर घमासान
पटवारी का यह बयान सामने आते ही सियासी घमासान मच गया. बीजेपी ने कहा कि यह बयान प्रदेश की महिलाओं का सीधा-सीधा अपमान है. खास बात तो यह है कि जिस दिन हरितालिका तीज का पर्व मनाया जा रहा था, उसी दिन यह विवादित टिप्पणी सामने आई. इस वजह से इसे लेकर लोगों की नाराजगी और ज्यादा बढ़ गई. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि "प्रदेश की मातृशक्ति को शराबी कहकर उन्हें अपमानित करने के शर्मनाक बयान की जितने कड़े शब्दों में निंदा की जाए कम है."

बीजेपी का पटवारी पर हमला
हुजूर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने पटवारी पर तीखा हमला बोला. शर्मा ने कहा कि पटवारी पहले भी बहनों-बेटियों के खिलाफ ऐसी बातें कर चुके हैं और अब तीज के मौके पर उन्होंने 5 करोड़ माताओं-बहनों का अपमान किया है. शर्मा ने कांग्रेस की राष्ट्रीय नेता सोनिया गांधी से मांग की कि वे पटवारी को इस तरह की बयानबाजी से रोकें. उन्होंने कहा कि यह केवल राजनीतिक टिप्पणी नहीं बल्कि प्रदेश की आधी आबादी के सम्मान पर चोट है, जिसे जनता कभी माफ नहीं करेगी.

(रिपोर्टः दीपक द्विवेदी/ भोपाल)

