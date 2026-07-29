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MBBS इंटर्न्स के स्टाइपेंड में 20% वृद्धि के प्रस्ताव पर विचार शुरू, अंतिम फैसला अभी बाकी; भूख हड़ताल स्थगित

MBBS इंटर्न और आयुक्त चिकित्सा शिक्षा (CME) के बीच स्टाइपेंड में बढ़ोतरी को लेकर एक बैठक हुई. इंटर्न अपने स्टाइपेंड को ₹14,337 से बढ़ाकर ₹30,000 करने की मांग कर रहे हैं. प्रशासन ने लगभग 20% बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर विचार करने का फैसला किया है, लेकिन अभी तक कोई लिखित आदेश या समय-सीमा जारी नहीं की है.

Written ByRanjana Kahar
Published: Jul 29, 2026, 06:50 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 06:50 AM IST
MBBS इंटर्न्स के स्टाइपेंड में 20% वृद्धि के प्रस्ताव पर विचार शुरू, अंतिम फैसला अभी बाकी; भूख हड़ताल स्थगित

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Ranjana Kahar

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रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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