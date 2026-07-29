/MBBS इंटर्न्स के स्टाइपेंड में 20% वृद्धि के प्रस्ताव पर विचार शुरू, अंतिम फैसला अभी बाकी; भूख हड़ताल स्थगित

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मध्य प्रदेश में MBBS इंटर्न के चल रहे आंदोलन के बीच आयुक्त चिकित्सा शिक्षा (CME) और इंटर्न के प्रतिनिधियों के बीच एक अहम बैठक हुई. इंटर्न की मुख्य मांग है कि मौजूदा मासिक स्टाइपेंड को ₹14,337 से बढ़ाकर ₹30,000 किया जाए. बैठक के दौरान प्रशासन ने स्टाइपेंड में लगभग 20% की बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर विचार करने की इच्छा जताई. हालांकि, अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, और न ही प्रशासन ने कोई लिखित आदेश जारी किया है या कोई स्पष्ट समय-सीमा बताई है. वहीं आंदोलन के बीच इंटर्न्स ने 29 जुलाई बुधवार को रक्तदान शिविर आयोजित करने का फैसला किया है.
भूख हड़ताल स्थगित
प्रशासन के रुख को देखते हुए इंटर्न ने अपनी रणनीति में थोड़ा बदलाव किया है. उन्होंने प्रस्तावित अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल को फिलहाल टाल दिया है, लेकिन यह घोषणा की है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जातीं, वे काम का बहिष्कार जारी रखेंगे. और यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक उन्हें स्पष्ट समय-सीमा के साथ लिखित आश्वासन नहीं मिल जाता. इस बीच इंटर्न 29 जुलाई को रक्तदान शिविर आयोजित करेंगे. इस शिविर के माध्यम से वे शांतिपूर्ण विरोध दर्ज कराना चाहते हैं और मरीजों व समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने का संदेश देना चाहते हैं. वे सरकार और चिकित्सा शिक्षा विभाग से तत्काल लिखित निर्णय की मांग कर रहे हैं.
14,337 से बढ़ाकर ₹30,000 स्टाइपेंड करने की मांग
बता दें कि मध्य प्रदेश में MBBS इंटर्न लंबे समय से अपने मासिक इंटर्नशिप स्टाइपेंड में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं. अभी उन्हें हर महीने ₹14,337 का स्टाइपेंड मिलता है और वे इसे बढ़ाकर ₹30,000 प्रति माह करने की मांग कर रहे हैं. एसोसिएशन ने सरकार और चिकित्सा शिक्षा विभाग से आग्रह किया है कि वे बातचीत को जल्द पूरा करें और उनकी मांग के संबंध में एक लिखित और समय-सीमा वाला निर्णय जारी करें. सरकार के प्रस्ताव पर बातचीत अभी चल रही है और इंटर्न का काम का बहिष्कार जारी रहेगा.
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