भोपाल में रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया कांस्टेबल, किराएदार विवाद में मांगी थी घूस, पुलिस ने ऐसे बिछाया जाल

Bhopal News: राजधानी भोपाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ पुलिस विभाग ने अपने ही स्टाफ पर कड़ी कार्रवाई की है. कोहेफिजा थाने के आरक्षक यशपाल तोमर और एफआरवी के एक ड्राइवर को रिश्वतखोरी के आरोप में ट्रैप किया गया है. मामला एक मकान मालिक और किराएदार के बीच के विवाद से जुड़ा है, जिसमें आरक्षक यशपाल तोमर विवाद को रफा-दफा करने या पक्ष में कार्रवाई करने के बदले किराएदार से अवैध राशि की मांग कर रहा था.

शिकायत मिलते ही वरिष्ठ अधिकारियों ने बिछाया जाल

पीड़ित किराएदार ने सीधे भोपाल पुलिस कमिश्नर से शिकायत दर्ज कराई. शिकायत को गंभीरता से लेते हुए, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की देखरेख में एक जाल बिछाने की योजना बनाई गई. इस कार्रवाई के दौरान, कांस्टेबल और ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया, और शाहजहानाबाद के ACP ने ड्राइवर से रिश्वत की रकम बरामद कर ली.

जानिए पूरा मामला

पुलिस के अनुसार, यह मामला मकान मालिक और किराएदार के बीच हुए एक विवाद से जुड़ा है, जिसमें कांस्टेबल यशपाल तोमर विवाद को खत्म करने या किराएदार के पक्ष में कार्रवाई करने के बदले उससे अवैध रकम की मांग कर रहा था. जब पीड़ित ने सीधे भोपाल पुलिस कमिश्नर से शिकायत की तो मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए. एक सुनियोजित ऑपरेशन के तहत, शाहजहानाबाद के ACP के नेतृत्व वाली टीम ने कांस्टेबल और उसके ड्राइवर को ठीक उसी समय धर दबोचा, जब वे रिश्वत की रकम ले रहे थे.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: कूनो में छोड़े जाएंगे दो चीते, CM मोहन यादव करेंगे रिलीज, सुरक्षा के कड़े इंतजाम

पुलिस विभाग में हड़कंप

इस घटना से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है. अब जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हैं. इसके साथ ही कोहेफिजा के थाना प्रभारी(TI) और अन्य अधीनस्थ पुलिस कर्मियों के आचरण की भी गहन जांच की जा रही है, और यह भी देखा जा रहा है कि इस मामले में उनकी कथित संलिप्तता कितनी है.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!