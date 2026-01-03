Advertisement
भोपाल

इंदौर के बाद भोपाल पर भी खतरा? कई इलाकों में दूषित पानी की सप्लाई, निगम में नेता प्रतिपक्ष ने जताई चिंता

Contaminated Water: इंदौर के बाद अब भोपाल में भी दूषित पानी का खतरा मंडरा रहा है. शहर के कई ऐसे इलाके हैं, जहां पानी और सीवर लाइनें एक ही जगह डाले जाने का मामला सामने आया है. इस बारे में नगर निगम में विपक्ष की नेता शबिस्ता जकी ने कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर इलाकों में दूषित पानी की सप्लाई के बारे में अवगत कराया है. 

 

Jan 03, 2026, 06:58 AM IST
इंदौर के बाद भोपाल पर भी खतरा? कई इलाकों में दूषित पानी की सप्लाई, निगम में नेता प्रतिपक्ष ने जताई चिंता

Contaminated Water In Bhopal: देश के सबसे साफ शहर इंदौर में दूषित पानी की सप्लाई से कई लोगों की मौत के बाद अब राजधानी भोपाल में भी पीने के पानी की स्थिति गंभीर होती जा रही है. भोपाल के वाजपेयी नगर इलाके से बेहद हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई है, जहां कथित तौर पर पीने के पानी की पाइपलाइन और सीवर लाइनें एक ही जगह बिछाई जाने का मामला सामने आया है.

वाजपेयी नगर के स्थानीय लोगों का कहना है कि उनके घरों में गंदा और बदबूदार पानी आ रहा है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ रही हैं. लोगों को डर है कि अगर इस समस्या का जल्द समाधान नहीं किया गया, तो भोपाल में भी इंदौर जैसी गंभीर स्थिति पैदा हो सकती है.

वाजपेयी नगर के हालात चिंताजनक

भोपाल के वाजपेयी नगर इलाके में लगभग पांच हजार लोग रहते है. स्थानीय लोगों के अनुसार कई जगहों पर पीने के पानी की पाइपलाइन और सीवर लाइनें बहुत पास-पास हैं. कुछ वाल्व और चैंबर इस तरह से बनाए गए हैं कि दूषित सीवेज का पानी पीने के पानी की सप्लाई में मिलने का खतरा हमेशा बना रहता है. लोगों का आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद न तो पुरानी पाइपलाइनें बदली गई हैं और न ही सीवेज सिस्टम को अलग किया गया है, जिससे यह समस्या बनी हुई है.

रहवासियों का आरोप

रहवासी का कहना है कि इलाके में वाल्व और चैंबर एक ही जगह पर हैं, जिससे शौचालयों का सीवेज पीने के पानी की पाइपलाइन में मिल रहा है. हालात इतने खराब हो गए हैं कि लोग अपने घर बेचकर इलाका छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं. उनका कहना है कि झुग्गी-झोपड़ियों में भी इससे बेहतर हालात हैं. एक अन्य निवासी का कहना है कि, रहवासियों के घरों में जो पानी सप्लाई होता है, वह पानी पीने लायक नहीं है. इसके इस्तेमाल से लोग बार-बार बीमार पड़ रहे हैं. इलाके में पेट से जुड़ी बीमारियों के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं.

शबिस्ता जकी ने कमिश्नर को लिखा पत्र 

केवल वाजपेयी नगर ही नहीं शहर के कई इलाकों में दूषित पानी की सप्लाई को लेकर लगातार मामले सामने आ रहे हैं. जिससे लेकर नगर निगम में विपक्ष की नेता शबिस्ता जकी ने इस मुद्दे पर चिंता जताते हुए कमिश्नर को एक चिट्ठी लिखी है. चिट्ठी में बताया गया है कि श्यामला हिल्स और गंगानगर समेत कई इलाकों में गंदा पानी सप्लाई किया जा रहा है, जिससे लोगों की सेहत को गंभीर खतरा है.

मेयर मालती राय ने दिए निर्देश

इस बारे में भोपाल की मेयर मालती राय ने कहा है कि यह सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम पहले ही उठाए जा रहे हैं कि शहर के किसी भी हिस्से में दूषित पानी की सप्लाई न हो. उन्होंने संबंधित अधिकारियों को पीने के पानी की रेगुलर जांच के निर्देश दिए गए हैं.

