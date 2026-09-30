/MP में परिवहन क्रांति: अगले 5 साल में दौड़ेंगी 14981 बसें; CM मोहन यादव ने कलेक्टर्स-SP को दिए व्यवस्था सुधारने के निर्देश

परिवहन सचिव मनीष सिंह ने प्रजेंटेशन में बताया कि मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तीन प्रमुख स्तंभ हैं- बस संचालन, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर. वर्तमान में प्रारंभ की गई बसों की संख्या निरंतर बढ़ाई जाएगी. यात्रियों को लाभान्वित करने के साथ निजी ऑपरेटर को उसके कार्य और व्यवसाय का जायज लाभ हो, इसका ध्यान रखा गया है. राज्य परिवहन उपक्रम के लिए भोपाल में कार्यालय की व्यवस्था की गई है. आने वाले तीन माह में भोपाल, इंदौर, उज्जैन और सागर में क्षेत्रीय सहायक कंपनियों के लिए शत-प्रतिशत कार्यालय भवन उपलब्ध होंगे. इसके साथ ही जबलपुर, रीवा और ग्वालियर में भी क्षेत्रीय सहायक कंपनियों के लिए कार्यालय भवन की व्यवस्था की जा रही है. मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के लिए आवश्यक कुल 1190 में से 400 पदों के लिए नियुक्ति की कार्रवाई भी पूर्ण की जाएगी. विशेषज्ञ पद भी भरे जाएंगे. प्रदेश में गत 10 माह में यात्री संख्या और रूट सर्वे के माध्यम से जो आकलन किया गया और आवश्यक बसों की संख्या का अनुमान लगाया गया उसके अनुसार प्रदेश में सात क्षेत्र में 3636 मार्गो पर 13006 बसों की व्यवस्था की जाना है. चरणबद्ध विस्तार भी किया जाएगा. वर्ष 2031 तक प्रदेश में 14981 बसों के संचालन में सफलता मिलेगी. राज्य स्तरीय आईटीएमएस प्लेटफार्म एक विशेष सुविधा है. चलो मोबिलिटी के अंतर्गत आईटीएमएस का अंतरिम रूप से प्रयोग करते हुए आवश्यक माड्यूल निर्धारित किए गए हैं. परिवहन सचिव श्री मनीष सिंह ने सुगम बस संचालन के लिए अधोसंरचना विकास के लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं की भी जानकारी दी.