Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • मध्य प्रदेश न्यूज़
  • /भोपाल
  • /MP में परिवहन क्रांति: अगले 5 साल में दौड़ेंगी 14981 बसें; CM मोहन यादव ने कलेक्टर्स-SP को दिए व्यवस्था सुधारने के निर्देश

MP में परिवहन क्रांति: अगले 5 साल में दौड़ेंगी 14981 बसें; CM मोहन यादव ने कलेक्टर्स-SP को दिए व्यवस्था सुधारने के निर्देश

25 सितंबर से मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के अंतर्गत 351 इंटरसिटी और इंट्रासिटी बसों के संचालन की शुरूआत हुई है, जिसका निरंतर विस्तार किया जाएगा. अगले पांच वर्ष में 14 हजार 981 बसों के संचालन का लक्ष्य है.

Written ByZee News Desk
Published: Sep 30, 2026, 12:56 PM IST|Updated: Sep 30, 2026, 12:56 PM IST
MP में परिवहन क्रांति: अगले 5 साल में दौड़ेंगी 14981 बसें; CM मोहन यादव ने कलेक्टर्स-SP को दिए व्यवस्था सुधारने के निर्देश

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
मोहन यादव कैबिनेट के 10 बड़े फैसले: अग्निवीरों को पुलिस-वन रक्षक में 20% कोटा
2
3
4
5