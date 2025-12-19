Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3047078
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

आप भी खेलते हैं एविएटर गेम? तो हो जाएं सावधान, भोपाल में एक कॉन्ट्रैक्टर ने 30 लाख गंवाने के बाद लगाई फांसी

Bhopal Online Aviator Game Case: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि एक 32 साल के सिविल कॉन्ट्रैक्टर ने ऑनलाइन एविएटर गेम में भारी नुकसान और कर्ज के चलते फांसी लगाकर जीवनलीला समाप्त कर ली है. वहीं एक सुसाइड नोट भी लिखा है, जिसमें चौंकाने वाला खुलासा किया है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Dec 19, 2025, 11:10 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एविएटर खेलने वाले सावधान!
एविएटर खेलने वाले सावधान!

Bhopal Suicide Case: भोपाल में ऑनलाइन एविएटर गेम की लत ने एक युवक की जिंदगी छीन ली है. ऑनलाइन दांव लगाने में भारी नुकसान और कर्ज के दवाब में सिविल कॉन्ट्रैक्टर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. मिली जानकारी के मुताबिक, मृतक काफी लंबे समय से ऑनलाइन गेमिंग में पैसे लगा रहा था, धीरे-धीरे अपनी पूरी जमा पूजी उसी में गंवा दी. नकुसान की भरपाई के लिए कई लोगों से उधार कर्जा भी लिया था. लेकिन लगातार उधारी के बाद कर्जा बढ़ता चला, तो उसने परेशान होकर आत्महत्या कर ली. 

बताया जा रहा है कि बुधवार की सुबह सिविल कॉन्ट्रैक्टर घर से परेशान हालत में निकला था. वहीं परिजनों को को कुछ अनहोनी की आशंका हुई तो दिनभर कई बार फोन किया गया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. उसके बाद गुरुवार सुबह मिनाल शॉपिंग के पास उसके ऑफिस में कॉलोनी के गार्ड ने उसे फांसी के फंदे पर लटका देखा. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतारकर जांच शुरू कर दी है. 

नोट में 30 लाख का जिक्र
इस दौरान पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला, जिसमें मृतक कॉन्ट्रैक्टर ने ऑनलाइन एविएटर गेम और कर्ज में डूबने को अपनी मौत की वजह बताया है. नोट के मुताबिक, उसमें एविएटर गेम में लगभग 30 लाख रुपए गंवाने का जिक्र भी किया है. पुलिस ने सुसाइड नोट को जब्त कर लिया है. बताया जा रहा है कि जिस ऑफिस में सिविल कॉन्ट्रैक्टर का शव पाया गया, उसका दरवाजा खुला पाया गया है. इस लिए पुलिस भी सभी एंगल को ध्यान में रखते हुए जांच में जुटी हुई है. 

Add Zee News as a Preferred Source

जांच में जुटी साइबर पुलिस
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, मृतक कॉन्ट्रैक्टर शारदा नगर का रहने वाला 32 वर्षीय शिवान गुप्ता के रूप में हुई थी. आगे बताया कि युवक का मोबाइल फोन जब्त कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है. साइबर पुलिस से भी मदद ली जा रही है. ताकि पता लगाया जा सके कि गेम किस प्लेटफॉर्म पर खेला गया और पैसों की लेनदेन कैसे हुआ है. वहीं पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों के हवाले कर दिया है. 

आखिर क्या है एविएटर गेम?
एविएटर एक ऑनलाइन क्रैश गेम है, जो मोबाइल ऐप और बेटिंग वेबसाइट के माध्यम से खेला जाता है. बता दें कि इस गेम में पहले रुपए लगाने होते हैं, उसके बाद प्लेन उड़ान भरता है. कुछ ही सेकेंड में प्लेन कभी भी क्रैश हो जाता है. गेम का मकसद प्लेन के क्रैस होने से पहले कैश आउट करना होता है. कई बार लालच के चक्कर में लोग कैश निकाल नहीं पाते हैं, तो पूरा रुपया चला जाता है. 

रिपोर्टः दीपक द्विवेदी, भोपाल

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास,  क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

online betting appBhopal suicide case

Trending news

online betting app
एविएटर खेलने वाले सावधान! भोपाल में कॉन्ट्रैक्टर ने 30 लाख गंवाने के बाद लगाई फांसी
Mahakal Mandir
नए साल पर बाबा महाकाल के दर्शन करने जा रहे हैं? जानिए पार्किंग की पूरी व्यवस्था
MP Jobs
एमपी में 12वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा अवसर, इतने पदों पर होगी भर्ती, जानें डिटेल
Bilaspur Train Accident
लालखदान रेल हादसे में बढ़ा मौतों का आंकड़ा, एक और यात्री ने तोड़ा दम, जानिए अपड़ेट
mp news
खरगोन के TI की धार में मौत, होटल के कमरे में मिला शव, खून की उल्टी की आशंका
mp news
4 ने पकड़ा, 1 छाती पर बैठा, एक पीटता रहा,नशा मुक्ति केंद्र में युवक की टॉर्चर से मौत
Chhattisgarh High Court
हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, दो साल तक भरण-पोषण नहीं दिया तो होगा तलाक
MGNREGA
VB G RAM G बिल से ग्रामीणों को क्या होगा फायदा? प्रहलाद सिंह पटेल ने दी जानकारी
Ratlam police
तेज धमाका, फिर उठने धुआं.. हर कोई परेशान, सच्चाई पता चली तब लोगों ने ली राहत की सांस
pm awas yojana
पीएम आवास योजना में बड़ा गड़बड़झाला, बिना जमीन बांट दिए गए करोड़ों रुपए