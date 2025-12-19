आप भी खेलते हैं एविएटर गेम? तो हो जाएं सावधान, भोपाल में एक कॉन्ट्रैक्टर ने 30 लाख गंवाने के बाद लगाई फांसी

Bhopal Suicide Case: भोपाल में ऑनलाइन एविएटर गेम की लत ने एक युवक की जिंदगी छीन ली है. ऑनलाइन दांव लगाने में भारी नुकसान और कर्ज के दवाब में सिविल कॉन्ट्रैक्टर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. मिली जानकारी के मुताबिक, मृतक काफी लंबे समय से ऑनलाइन गेमिंग में पैसे लगा रहा था, धीरे-धीरे अपनी पूरी जमा पूजी उसी में गंवा दी. नकुसान की भरपाई के लिए कई लोगों से उधार कर्जा भी लिया था. लेकिन लगातार उधारी के बाद कर्जा बढ़ता चला, तो उसने परेशान होकर आत्महत्या कर ली.

बताया जा रहा है कि बुधवार की सुबह सिविल कॉन्ट्रैक्टर घर से परेशान हालत में निकला था. वहीं परिजनों को को कुछ अनहोनी की आशंका हुई तो दिनभर कई बार फोन किया गया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. उसके बाद गुरुवार सुबह मिनाल शॉपिंग के पास उसके ऑफिस में कॉलोनी के गार्ड ने उसे फांसी के फंदे पर लटका देखा. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतारकर जांच शुरू कर दी है.

नोट में 30 लाख का जिक्र

इस दौरान पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला, जिसमें मृतक कॉन्ट्रैक्टर ने ऑनलाइन एविएटर गेम और कर्ज में डूबने को अपनी मौत की वजह बताया है. नोट के मुताबिक, उसमें एविएटर गेम में लगभग 30 लाख रुपए गंवाने का जिक्र भी किया है. पुलिस ने सुसाइड नोट को जब्त कर लिया है. बताया जा रहा है कि जिस ऑफिस में सिविल कॉन्ट्रैक्टर का शव पाया गया, उसका दरवाजा खुला पाया गया है. इस लिए पुलिस भी सभी एंगल को ध्यान में रखते हुए जांच में जुटी हुई है.

जांच में जुटी साइबर पुलिस

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, मृतक कॉन्ट्रैक्टर शारदा नगर का रहने वाला 32 वर्षीय शिवान गुप्ता के रूप में हुई थी. आगे बताया कि युवक का मोबाइल फोन जब्त कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है. साइबर पुलिस से भी मदद ली जा रही है. ताकि पता लगाया जा सके कि गेम किस प्लेटफॉर्म पर खेला गया और पैसों की लेनदेन कैसे हुआ है. वहीं पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों के हवाले कर दिया है.

आखिर क्या है एविएटर गेम?

एविएटर एक ऑनलाइन क्रैश गेम है, जो मोबाइल ऐप और बेटिंग वेबसाइट के माध्यम से खेला जाता है. बता दें कि इस गेम में पहले रुपए लगाने होते हैं, उसके बाद प्लेन उड़ान भरता है. कुछ ही सेकेंड में प्लेन कभी भी क्रैश हो जाता है. गेम का मकसद प्लेन के क्रैस होने से पहले कैश आउट करना होता है. कई बार लालच के चक्कर में लोग कैश निकाल नहीं पाते हैं, तो पूरा रुपया चला जाता है.

रिपोर्टः दीपक द्विवेदी, भोपाल

