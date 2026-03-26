MP के संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत! सरकार ने अचानक उठाया कड़ा कदम, दफ्तरों में मची खलबली

MP Samvida Karmchari News: भोपाल से एक राहत भरी खबर सामने आई है, जिससे प्रदेश के लाखों संविदा कर्मचारियों में उम्मीद जगी है. लंबे समय से ग्रेच्युटी, अनुकंपा नियुक्ति और बराबर वेतन जैसे मुद्दे अटके हुए थे, लेकिन अब सरकार सख्त नजर आ रही है. सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों से साफ जवाब मांगा है कि 2023 की संविदा नीति आखिर जमीन पर क्यों नहीं उतरी. इस कदम के बाद दफ्तरों में हलचल तेज हो गई है और कर्मचारियों को लग रहा है कि अब उनकी सुनवाई हो सकती है.

सरकार की तरफ से जारी पत्र में सभी बड़े अधिकारियों से पूछा गया है कि क्या कर्मचारियों को तय सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं. अगर नहीं मिल रही हैं तो उसकी वजह भी बतानी होगी. विभाग ने साफ कहा है कि जानकारी तुरंत दी जाए, जिससे मामले को जल्द सुलझाया जा सके. इस आदेश के बाद कई विभागों में फाइलें खंगाली जा रही हैं और पुराने लंबित मामलों को फिर से देखा जा रहा है. इससे कर्मचारियों को थोड़ी राहत महसूस हो रही है.



कर्मचारियों को मिलेंगे लाभ?

असल में 2023 की संविदा नीति में कर्मचारियों को कई बड़े फायदे देने की बात कही गई थी. इसमें नियमित कर्मचारियों की तरह वेतन, छुट्टी, ग्रेच्युटी, अनुकंपा नियुक्ति और सालाना बढ़ोतरी शामिल थी. साथ ही भर्ती में भी उन्हें मौका देने और उम्र में छूट का प्रावधान रखा गया था. लेकिन हकीकत में कई जगह सिर्फ न्यूनतम वेतन तय हुआ और बाकी फायदे अब तक अटके हुए हैं, जिससे कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है.



क्या बोले कर्मचारी संगठन?

कर्मचारी संगठनों का कहना है कि कई विभागों में अभी तक वेतन बराबरी भी तय नहीं हुई है. कुछ कर्मचारियों को तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा, लेकिन फैसले के बाद भी विभाग अपील कर रहे हैं. शिक्षा, महिला बाल विकास, पीडब्ल्यूडी, वन और खेल विभाग में बड़ी संख्या में मामले लटके हैं. ऐसे में कर्मचारियों का गुस्सा बढ़ रहा है और अब सबकी नजर सरकार की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है.

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