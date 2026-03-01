Advertisement
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

'सिर्फ 2 मिनट की तो बात थी...', भोजपुर मंदिर में वरमाला से रोकने पर भड़का दूल्हा, सुरक्षा कर्मियों पर लगाए आरोप

Bhopal News: भोपाल के पास स्थित भोजपुर शिव मंदिर में नवविवाहित युवक को वरमाला की रस्म से रोके जाने पर विवाद खड़ा हो गया है. युवक का आरोप है कि वह केवल कुछ मिनटों के लिए रस्म और दर्शन करने पहुंचा था, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने अनुमति कि बात कहकर उसे रोक दिया.

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee News Desk|Last Updated: Mar 01, 2026, 05:25 PM IST
'सिर्फ 2 मिनट की तो बात थी...', भोजपुर मंदिर में वरमाला से रोकने पर भड़का दूल्हा, सुरक्षा कर्मियों पर लगाए आरोप

Bhopal News: राजधानी भोपाल के समीप स्थित प्राचीन भोजपुर मंदिर से जुड़ा एक मामला सामने आया है. यहां एक नवविवाहित युवक ने मंदिर परिसर में सुरक्षा कर्मियों पर वरमाला की रस्म से रोकने का आरोप लगाया है. युवक का दावा है कि वह विधि विधान से विवाह संपन्न होने के बाद केवल दो मिनट के लिए मंदिर में वरमाला की रस्म निभाने और दर्शन करने पहुंचा था. हालांकि वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने अनुमति लेने की बात से कहकर उसे रोक दिया.

इस बीच, मंदिर के पुजारी अनूप गिरी का कहना है कि मंदिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) के तहत एक सुरक्षित स्मारक है, इसलिए किसी भी कार्यक्रम के लिए संबंधित विभाग से इजाजत लेनी पड़ती है. मंदिर ट्रस्ट को कोई आपत्ति नहीं है. पुरातत्व विभाग के अधिकारियों का यह भी कहना है कि सुरक्षित स्मारकों में बिना इजाजत के कोई भी इवेंट, शूटिंग या खास धार्मिक रस्में नहीं की जा सकतीं. इन नियमों को तोड़ने पर कानून के तहत सजा हो सकती है.

युवक का आरोप 
इस मामले में नवविवाहित भूपेंद्र शर्मा का कहना है कि वह सिर्फ दो-तीन मिनट के लिए वरमाला और दर्शन करने आया था. बता दें कि 26 तारीख को शादी के बाद, भूपेंद्र शर्मा अपनी पत्नी और कुछ परिवार वालों के साथ भोजपुर मंदिर पहुंचे. उनका दावा है कि शादी पहले ही वैदिक रीति-रिवाजों से हो चुकी थी और वह भगवान शिव के सामने सिर्फ सिंबॉलिक वरमाला सेरेमनी करना चाहते थे. युवक के मुताबिक, गेट पर ढोल, कैमरे और गाड़ियां रोक दी गईं, जिसे उसने मान लिया. वह मंदिर के आंगन में ही करीब 30 सेकंड में वरमाला सेरेमनी पूरी कर ली. कुल मिलाकर, वह सिर्फ 4-5 मिनट ही वहां रुका. 

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस
इस मामले का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस मामले में कुछ लोगों ने इसे भक्ते की भावनाओं से जुड़ा मुद्दा बता रहे हैं, तो कुछ लोग ऐतिहासिक धरोहर की रक्षा के लिए नियमों का पालन करने की जरूरत की वकालत कर रहे हैं.

