'300 करोड़ रुपये दे दें...मैं चली आऊंगी', बीना MLA निर्मला सप्रे के बयान पर एमपी में सियासी तूफान

MLA Nirmala Sapre Statement: मध्यप्रदेश में एक बार फिर से बीना विधायक निर्मला सप्रे के बयान से सियासी हलचत तेज हो गई है. सप्रे के एक बयान ने बीजेपी-कांग्रेस में सियासी तापमान बढ़ा दिया है. विधायक निर्मला ने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार पर तंज कसते हुए कहा कि अगर 300 करोड़ रुपये दे दें, तो वह उनके साथ चली जाएंगी. साथ ही उन्होंने यह भी जोड़ दिया कि जो पार्टी बीना को जिला बनाएगी, वह उसका समर्थन करेंगी. इस बयान के सामने आते ही इसे राजनीतिक सौदेबाजी से जोड़कर देखा जाने लगा और विरोधी दलों की ओर से तीखी प्रतिक्रियाएं शुरू हो गईं.

दरअसल, विधायक निर्मला सप्रे ने कहा कि जब मामला क में लंबित होता है तो हमें उस पर प्रतिक्रिया नहीं देना चाहिए. जनता अपना फैसला दे चुकी है, लेकिन अब जो भी फैसला होगा वह कोर्ट करेगा और कोर्ट जो भी निर्णय देगा, मैं उसके साथ हूं. फिलहाल मैं जनता के काम कर रही हूं. उन्होंने आगे कहा कि पिछले लगभग दो वर्षों में 300 करोड़ रुपये के विकास कार्य हुए हैं, जिससे हमारी जनता लगातार खुश है. जहां तक कोर्ट के मामले की बात है, कोर्ट जैसा भी फैसला करेगा, वही मेरा स्टैंड रहेगा.

300 करोड़ रुपये के विकास कार्य रोके

निर्मला सप्रे ने आगे कहा कि हम कोर्ट नहीं गए थे, कोर्ट में हमारे पार्टी के उमंग सिंघार गए थे. अगर उन्हें कोई संशय है तो वह कोर्ट में अपना संशय स्पष्ट करें. कोर्ट ही तय करेगा कि क्या सही है. मुझे जहां से भी आमंत्रण मिलता है, मैं वहां जाती हूं. जो मुझे बुलाता है, मैं वहां चली जाती हूं. मैं तो चाहती थी कि उमंग सिंघार ही बीना को जिला बना दें. हमारे 300 करोड़ रुपये के विकास कार्य रोके गए थे. बीना को जिला बनाने की प्रक्रिया चल रही है. मैं भाजपा की नहीं, बल्कि भारत सरकार और केंद्र सरकार की बात कर रही हूं. सरकारों को बीना को जिला बनाना है और बीना को जिला बनना ही चाहिए. जब तक यह मांग पूरी नहीं होगी, मैं चाहे कोर्ट में रहूं या कहीं भी, मेरा स्टैंड स्पष्ट रहेगा कि बीना को जिला बनाया जाए.

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विधायकों पर कोई मजबूत पकड़ नहीं

वहीं बीजेपी प्रवक्ता योगेश गुप्ता ने कहा, 'भारतीय जनता पार्टी हाईकोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्य करेगी. निर्मला सप्रे के बयान को लेकर कांग्रेस से सवाल पूछा जाना चाहिए कि वह इससे सहमत है या नहीं. कांग्रेस में अपने विधायकों पर कोई मजबूत पकड़ नहीं दिखती. यदि कोई पार्टी लाइन के खिलाफ जाता है तो उस पर कार्रवाई कांग्रेस को करनी चाहिए. भाजपा संविधान के अनुरूप काम करती है और कोर्ट के निर्देशों का पालन करेगी. माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष आवश्यक संवैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे.

ऐसे लोगों की कांग्रेस को जरूरत नहीं

पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा, 'यही सिद्ध करता है कि वह भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए हैं. कमलनाथ सरकार के समय भी विधायकों को खरीदने की बातें सामने आई थीं और 25-30 करोड़ तक की चर्चा हुई थी. अब खुलकर सामने आ गया है कि 20 करोड़ के लिए कांग्रेस छोड़ी गई. ऐसे लोगों की कांग्रेस को जरूरत नहीं है. हमारी मांग है कि इस पूरे मामले की विधानसभा में जांच हो ताकि सच सामने आए. ऐसे लोग अब बीजेपी के कार्यकर्ता बन चुके हैं. अगर चुनाव होता है तो कांग्रेस पूरी ताकत से जीत दर्ज करेगी और जनता ऐसे लोगों को सबक सिखाएगी. बीना सहित कई जगह इस तरह का व्यवहार गलत है. जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो बीना को जिला बनाया जाएगा.

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