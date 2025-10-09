Advertisement
Cough Syrup Deaths: बैन हो चुकी थी कंपनी, फिर रंगनाथन कैसे बना रहा था कफ सिरप; हो गया बड़ा खुलासा

मध्य प्रदेश, राजस्थान में कई जगहों पर कफ सिरप पीने से कई बच्चों की मौत के बाद बड़ा एक्शन लेते हुए आज पुलिस ने कंपनी के मालिक रंगनाथन को गिरफ्तार कर लिया है. मध्य प्रदेश पुलिस ने रंगनाथन को तमिलनाडु से गिरफ्तार किया है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 09, 2025, 09:55 AM IST
रंगनाथन को कैसे मिला लाइसेंस
रंगनाथन को कैसे मिला लाइसेंस

Cough Syrup Deaths: मध्य प्रदेश, राजस्थान में कई जगहों पर कफ सिरप पीने से कई बच्चों की मौत के बाद बड़ा एक्शन लेते हुए आज पुलिस ने कंपनी के मालिक रंगनाथन को गिरफ्तार कर लिया है. मध्य प्रदेश पुलिस ने रंगनाथन को तमिलनाडु से गिरफ्तार किया है. रंगनाथन की कंपनी 'Sresan Pharma' के जरिए बनाई गई 'ColdRif cough syrup' में डाइएथिलीन ग्लाइकॉल (Diethylene Glycol) पाया गया है, जो एक प्रकार का जहर है. बताया जा रहा है कि इसी कफ सिरप की वजह से मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में एक बाद एक कई बच्चों की मौत हुई है. जबकि अभी भी कई बच्चे नागपुर में भर्ती हैं, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है. 

कौन हैं कंपनी के मालिक रंगनाथन?

Sresan Pharma कंपनी के मालिक ने लंबे समय से इस कारोबार में हैं. 73 वर्षीय रंगनाथन मद्रास मेडिकल कॉलेज से फार्मेसी में ग्रेजुएशन की है. उन्हें इस लाइन में लगभग चार दशक हो चुके हैं. रंगनाथन को पहली बार प्रोनिट नामक पोषण सिरप के लिए पहचान मिली थी, जिसका इस्तेमाल चेन्नई में काफी किया जाता है. हालांकि, इस प्रोडेक्ट औषधि नियंत्रण विभाग ने इस पर पाबंदी लगा दी, क्योंकि इसके कुछ अवयवों को सरकारी लाइसेंस की जरूरत थी. 

चेन्नई में खोले कई दफ्तर

हालांकि, उन्होंने बाद में इसका सरकारी लाइसैंस प्राप्त किया और सिरप का प्रोडक्शन जारी रखा. इसके बाद उन्होंने चेन्नई के अंदर कुछ और विनिर्माण इकाइयों की भी स्थापित की. उन्होंने अपने करियर में काफी कुछ हासिल किया और नाम, शोहरत, इज्जत सबकुछ कमाया. हालांकि उनकी यह छवि अभी के मुकाबले बिल्कुल विपरीत है. क्योंकि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत के बाद मामले में कई खुलासे हो रहे हैं. सरकार ने रंगनाथन पर 20 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था, जहां वह अपनी पत्नी के साथ फरार चल रहा था, पुलिस ने उस पर एक्शन लेना शुरू कर दिया था, जहां चेन्नई में चेन्नई-बेंगलुरु राजमार्ग पर बने उसके एक अपार्टमेंट को भी सील किया गया था, ऐसे में लगातार उस पर शिंकजा कसा जा रहा था, वहीं आखिरकार उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.  

नाम बदलकर लिया लाइसेंस

बताया जा रहा है कि रंगनाथन की पुरानी कंपनी का लाइसेंस पहले ही निरस्त हो गया था, ऐसे में उसने नाम बदलकर श्री सन फार्मा के नए नाम से लाइसेंस हासिल किया था और कफ सिरप बनाना शुरू कर दिया. तमिलनाडु ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट को भी इस बात की जानकारी मिली है कि उसकी कंपनी में कई घटिया केमिकल से कई दवाएं तैयार हुई हैं, ऐसे में जब जांच आगे बढ़ी तो एक बाद एक कई खुलासे हुए हैं. जिसमें बताया गया कि कंपनी में प्रोपलीन ग्लायकॉल का कोई स्टॉक नहीं था, ऐसे में इस बात का शक और ज्यादा बढ़ गया कि वह हाल ही में खरीदा गया होगा, क्योंकि केमिकल के तेजी से खत्म करने के लिए दस्तावेज छिपाए गए थे. इसके अलावा जानकारी मिली है कि चेन्नई की सनराइज बायोटेक कंपनी से 25 मार्च 2025 को बड़ी मात्रा में प्रोपलीन ग्लायकॉल खरीदा गया था, जो कफ सिरप बनाने में इस्तेमाल हुआ था, जबकि इसकी जांच तक नहीं की गई थी. 

तमिलनाडु ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी ने भी यह स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक हित में यह जांच होना बहुत जरूरी था, क्योंकि नॉन फार्मास्यूटिकल ग्रेड केमिकल से बनी दवाएं न केवल बच्चों के लिए बल्कि वयस्कों के लिए भी गंभीर साबित हो सकती है. 

24 बच्चों की मौत 

बता दें जहरीले कफ सिरप की वजह से अब तक 24 बच्चों की मौत हो चुकी है, जिनमें सबसे ज्यादा छिंदवाड़ा जिले के हैं, किडनी फेल होने के चलते कई बच्चों को नागपुर में भर्ती कराया गया था, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. बुधवार को डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने भी नागपुर पहुंचकर यहां भर्ती बच्चों से मुलाकात की थी. जहां उन्होंने बताया था कि चार बच्चों की हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है.

