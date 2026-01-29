MP के 53 रेलवे स्टेशनों पर होगा यह काम, 214 करोड़ रुपए के बजट का आया प्रस्ताव

MP Rail Connectivity: यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे लगातार स्टेशनों पर सुविधाओं में बढ़ोत्तरी कर रहा है. भोपाल रेल मंडल में आने वाले 53 रेलवे स्टेशनों पर कुछ सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा, जिसके लिए भोपाल रेल मंडल ने भारतीय रेलवे विभाग को 2026-27 के रेलवे बजट के लिए 214 करोड़ रुपए का बजट प्रस्ताव भेजा है. जिसमें भोपाल रेल मंडल के आसपास के स्टेशनों में अतिरिक्त कवर शेड बनाने का प्रस्ताव रखा गया है. ताकि इन स्टेशनों पर यात्रियों को आराम मिल सके. क्योंकि गर्मियों के मौसम में यहां सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है.

भोपाल मंडल से प्रस्ताव गया

मंडीदीप, औबेदुल्लागंज, सूखी सेवनिया, सलामतपुर समेत 53 छोटे और मध्यम रेलवे स्टेशनों पर कवर शेड बनवाने का प्रस्ताव बनाया गया है. ताकि यात्रियों को स्टेशन पर ट्रेनों के इंतजार के दौरान धूप, बारिश और तेज गर्मी से राहत मिल सके. इसके लिए बजट प्रस्ताव रेलवे को भेजा जा चुका है. भोपाल रेल मंडल के सीनियर अधिकारियों का कहना है कि मंडल स्तर पर भी जो भी काम होने हैं, उसकी जानकारी रेलवे मंत्रालय को भेजी गई है, जिसमें यात्रियों की सुविधाओं को ही ध्यान में रखा गया है. क्योंकि रेलवे लगातार इसी उद्देश्य से काम कर रहा है कि यात्रियों को स्टेशनों पर ज्यादा अच्छी से अच्छी सुविधाएं मिल सके. ताकि स्टेशनों पर यात्रियों को इंतजार के दौरान परेशानियों का सामना न करना पड़े.

इसके अलावा भोपाल रेल मंडल में आने वाले स्टेशनों पर नए फुट ओवर ब्रिज और रैंप बनाने का प्रस्ताव भी भेजा गया है. भोपाल रेल मंडल के अधिकारियों का कहना है कि इस पर भी तेजी से काम होगा, क्योंकि 70 करोड़ रुपए की इस योजना से दिव्यांगजन और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा सुविधा मिलेगी, ऐसे में बजट में यह प्रस्ताव भी भोपाल रेल मंडल की तरफ से भेजा गया है. जिन स्टेशनों पर शेड की व्यवस्था अपर्याप्त वहां पर सबसे ज्यादा शेड बढ़ाए जाएंगे, ताकि यात्रियों को परेशानियां न हो.

प्लेटफॉर्म हाई लेवल होंगे

वहीं बताया जा रहा है कि भोपाल रेल मंडल प्लेटफॉर्म हाई लेवल करने के प्रस्ताव भी भेजे हैं, जिसमें बीना जैसे बडे़ स्टेशन भी शामिल हैं, यहां 41 प्लेटफॉर्म को हाई लेवल बनाने पर काम किया जाएगा, जिसका बजट 102 करोड़ रुपए होगा.

