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Bhopal News: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के जिला प्रशासन ने कानून-व्यवस्था और ट्रैफिक को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए सख्त रुख अपनाया है. शहर के तीन प्रमुख चौराहों पॉलिटेक्निक चौराहा, आकाशवाणी चौराहा और किलोल पार्क चौराहा को जो शहर के सबसे व्यस्त और प्रशासनिक रूप से महत्वपूर्ण हैं, पूरी तरह से प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है. इन इलाकों और इनके बीच की किसी भी जगह पर हड़ताल, धरना, विरोध-प्रदर्शन, आंदोलन और पुतले जलाने पर रोक लगा दी गई है.
ये इलाके हुए नो-प्रोटेस्ट जोन
जारी आदेश के तहत जिला प्रशासन ने पॉलिटेक्निक चौराहा, आकाशवाणी चौराहा और किलोल पार्क चौराहा के आस-पास के इलाकों को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया है. इन चौराहों और इन्हें जोड़ने वाले पूरे रास्ते पर किसी भी संगठन या समूह द्वारा हड़ताल, धरना, विरोध-प्रदर्शन, राजनीतिक आंदोलन या पुतला जलाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है. इन इलाकों में विरोध-प्रदर्शनों के कारण राजधानी की मुख्य सड़कों पर अक्सर भारी ट्रैफिक जाम लग जाता था, जिससे एम्बुलेंस, स्कूल बसों और आम जनता को घंटों तक परेशानी का सामना करना पड़ता था. साथ ही इन संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था भी प्रभावित होती थी.
नियम तोड़ने वालों के खिलाफ दर्ज होगी FIR
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से पूरे शहर में लागू किया गया है. यदि जो कोई भी अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन करना चाहता है, उसे सबसे पहले संबंधित अधिकारी से लिखित अनुमति लेनी होगी. बिना अनुमति के सड़कों पर उतरने वाले या इस प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करने वाले उपद्रवियों के खिलाफ पुलिस और प्रशासन कानूनी कार्रवाई करेगा. जिला प्रशासन ने शहर में शांति बनाए रखने के लिए आम जनता से सहयोग की अपील की है. प्रशासन का कहना है कि यह आदेश कानून-व्यवस्था और ट्रैफिक बनाए रखने के लिए जारी किया गया है.
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