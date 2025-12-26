Advertisement
भोपाल

क्रिएटिविटी दिखाएगी कमाल! लोगो बनाओ, लखपति बनो, मध्यप्रदेश सरकार दे रही है 5 लाख जीतने का सुनहरा मौका

MP News-मध्यप्रदेश में सरकार ने लोगों को 5 लाख रुपए जीतने का सुनहरा मौका दिया है. मध्यप्रदेश सरकार ने अपनी नई बस सेवा के लिए लोगो बनाने की प्रतियोगिता की घोषणा की है. इस प्रतियोगिता में छात्र, फ्रीलांसर कलाकर और प्रोफेशनल एजेंसियां हिस्सा ले सकती हैं. इस प्रतियोगिता में जीतने वाले को 5 लाख रुपए का इनाम मिलेगा.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Dec 26, 2025, 12:37 PM IST
Creative Logo Design Competition-अगर आप क्रिएटिव माइंड हैं और आपके पास डिजाइनिंग का हुनर का है, तो आप 5 लाख रुपए जीत सकते हैं. मध्यप्रदेश सरकार आपको एक सुनहरा अवसर दे रही है. सरकार की तरफ से दिया जा रहा ये मौका सिर्फ हुनर दिखाने का नहीं बल्कि अपनी काबिलियत के दम पर लखपति बनने का मौका भी है. जिस काम को अच्छे से करना जानते हैं या जो आपका पैशन है, उसे कर आप लखपति बन सकते हैं. 

लोगो बनाने की प्रतियोगिता
सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में गठित मध्यप्रदेश यात्री परिवहन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने अपनी नई बस सेवा के लिए एक प्रतियोगिता की घोषणा की है. इस प्रतियोगिता का नाम है 'लेट्स क्रिएट अ लोगो'. इस प्रतियोगिता में देश भर के छात्र, फ्रीलांसर कलाकार और प्रोफेशनल एजेंसियां हिस्सा ले सकती हैं और अपनी कला के दम पर भारी इनाम भी जीत सकती हैं. लोगों को खास टैगलाइन के साथ देना होगा. 

जान लीजिए क्या है शर्त
इस प्रतियोगिता में एक शर्त भी है. यह शर्त है कि लोगो के साथ संस्कृत भाषा में एक प्रभावशाली टैगलाइन भी होनी चाहिए. सरकार की अपेक्षा है कि यह टैगलाइन भारतीय जीवन बीमा निगम के योगक्षेमं वहाम्यहम् की तरह होना चाहिए. यानी प्रेरणादायक भी और अर्थपूर्ण भी. इस टैगलाइन में सुरक्षा और सेवा के भाव को प्रदर्शित कर सके. इसके पीछे की वजह है कि यह डिजाइन लोगो आधुनिक तकनीक से सुसज्जित राज्य परिवहन सेवा की नई पहचान बनेगा. 

5 लाख का मिलेगा इनाम
इस प्रतियोगिता में जीतने वालों को भारी इनाम मिलेगा. प्रतियोगिता के लिए चयन समिति सर्वश्रेष्ठ तीन डिजाइनों का चुनाव करेगी. जिसमें प्रथम आने वाले को 5 लाख रुपए, दूसरे नंबर पर आने वाले को 2 लाख रुपए और तीसरे स्थान पर आने वाले को 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी. 

क्या है आवेदन की प्रक्रिया और अंतिम तिथि
इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने कि इच्छा रखने वाले प्रतिभागी लोगो का डिजाइन ईमेल आईडी admin.mpypil@mp.gov.in पर भेज सकते हैं. इस प्रतियोगिता में आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 जनवरी 2026 शाम 5 बजे तक की है. इसके बाद भेजे गए मेल प्रतियोगिता में शामिल नहीं हो सकते हैं. वहीं प्रतियोगिता से संबंधित विस्तृत नियम, शर्तें और आवेदन फॉर्म आदि आपोक परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट  www.transport.mp.gov.in पर मिल जाएगा.

यह भी पढ़ें-नए साल के रंग में भंग न डाल दे मौसम, जानें कैसा रहेगा मध्य प्रदेश में मौसम...

