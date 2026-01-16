सावधान! पुलिस के भेष में घूम रहे बदमाश, फ्लैट में घुसे और 4 दोस्तों की पिटाई कर लूटे 1 लाख रुपए, मोबाइल और घड़ी

Bhopal Crime News: राजधानी भोपाल में पुलिस के भेष में बदमाश खुलेआम घूम कर रहे हैं. आरोपी पुलिस की वर्दी पहनकर एक फ्लैट में घुस गए, जहां चार युवकों के साथ मारपीट कर लूटपाट की. बाद में अपहरण कर युवकों को मिसरोद ले गए. इस मामले में हबीबगंज पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है.
Bhopal Crime News: राजधानी भोपाल में पुलिस की वर्दी पहनकर बदमाशों ने सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया है. बदमाशों ने खुद को पुलिसकर्मी बताकर फ्लैट में घुसकर युवकों के सथा मारपीट की और एनडीपीएस एक्ट में फंसाने की धमकी देकर लूट को अंजाम दिया. इस मामले में कुछ 6 आरोपियों की भूमिका सामने आई है, जिनकी तलाश में हबीबगंज पुलिस जुट गई है.
जानकारी के मुताबिक, आरोपियों ने पहले एक फ्लैट को निशाना बनाया, जहां चार दोस्त मौजूद थे. सभी आरोपी पुलिस की वर्दी जैसे कपड़ों में थे और खुद को पुलिसकर्मी बताते हुए फ्लैट में घुस गए. इसके बाद चारों युवकों के साथ मारपीट की गई और उन्हें एनडीपीएस एक्ट में फंसाने की धमकी दी गई. डर का माहौल बनाकर आरोपियों ने पीड़ितों से करीब एक लाख रुपए नकद, तीन घड़ियां और मोबाइल फोन ठग लिए.
असली पुलिस को आता देख भागे आरोपी
इतना ही नहीं, बदमाशों ने चारों युवकों को जबरन एक कार में बैठाया और उन्हें मिसरोद इलाके की ओर ले गए. रास्ते में लगातार पैसे की मांग की जाती रही. डर और दबाव के चलते पीड़ितों ने अपने एक परिचित को होशंगाबाद से बुलाया, ताकि रकम की व्यवस्था की जा सके. जब परिचित पैसे और असली पुलिस लेकर मौके पर पहुंचा, तो आरोपी पुलिस को देख फरार हो गए. इसके बाद पीड़ितों ने पूरी घटना की जानकारी हबीबगंज थाने में दी. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अपहरण, लूट, ठगी और धमकी सहित अन्य गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है. प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि आरोपी सुनियोजित तरीके से पुलिस बनकर वारदात को अंजाम दिया है.
पुलिस ने लोगों से की अपील
हबीबगंज पुलिस का कहना है कि आरोपियों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि कोई भी खुद को पुलिस बताकर कार्रवाई करें तो उसकी पहचान और आईडी अवश्य देखें. साथ ही किसी पर भी शक होने की स्थिति में तुरंत पुलिस को सूचना दें.
