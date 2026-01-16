Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3076387
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

सावधान! पुलिस के भेष में घूम रहे बदमाश, फ्लैट में घुसे और 4 दोस्तों की पिटाई कर लूटे 1 लाख रुपए, मोबाइल और घड़ी

Bhopal Crime News: राजधानी भोपाल में पुलिस के भेष में बदमाश खुलेआम घूम कर रहे हैं. आरोपी पुलिस की वर्दी पहनकर एक फ्लैट में घुस गए, जहां चार युवकों के साथ मारपीट कर लूटपाट की. बाद में अपहरण कर युवकों को मिसरोद ले गए. इस मामले में हबीबगंज पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है.

Written By  Pooja|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 16, 2026, 02:15 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सावधान! पुलिस के भेष में घूम रहे बदमाश, फ्लैट में घुसे और 4 दोस्तों की पिटाई कर लूटे 1 लाख रुपए, मोबाइल और घड़ी

Bhopal Crime News: राजधानी भोपाल में पुलिस की वर्दी पहनकर बदमाशों ने सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया है. बदमाशों ने खुद को पुलिसकर्मी बताकर फ्लैट में घुसकर युवकों के सथा मारपीट की और एनडीपीएस एक्ट में फंसाने की धमकी देकर लूट को अंजाम दिया. इस मामले में कुछ 6 आरोपियों की भूमिका सामने आई है, जिनकी तलाश में हबीबगंज पुलिस जुट गई है.

जानकारी के मुताबिक, आरोपियों ने पहले एक फ्लैट को निशाना बनाया, जहां चार दोस्त मौजूद थे. सभी आरोपी पुलिस की वर्दी जैसे कपड़ों में थे और खुद को पुलिसकर्मी बताते हुए फ्लैट में घुस गए. इसके बाद चारों युवकों के साथ मारपीट की गई और उन्हें एनडीपीएस एक्ट में फंसाने की धमकी दी गई. डर का माहौल बनाकर आरोपियों ने पीड़ितों से करीब एक लाख रुपए नकद, तीन घड़ियां और मोबाइल फोन ठग लिए.

असली पुलिस को आता देख भागे आरोपी

Add Zee News as a Preferred Source

इतना ही नहीं, बदमाशों ने चारों युवकों को जबरन एक कार में बैठाया और उन्हें मिसरोद इलाके की ओर ले गए. रास्ते में लगातार पैसे की मांग की जाती रही. डर और दबाव के चलते पीड़ितों ने अपने एक परिचित को होशंगाबाद से बुलाया, ताकि रकम की व्यवस्था की जा सके. जब परिचित पैसे और असली पुलिस लेकर मौके पर पहुंचा, तो आरोपी पुलिस को देख फरार हो गए. इसके बाद पीड़ितों ने पूरी घटना की जानकारी हबीबगंज थाने में दी. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अपहरण, लूट, ठगी और धमकी सहित अन्य गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है. प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि आरोपी सुनियोजित तरीके से पुलिस बनकर वारदात को अंजाम दिया है.

पुलिस ने लोगों से की अपील

हबीबगंज पुलिस का कहना है कि आरोपियों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि कोई भी खुद को पुलिस बताकर कार्रवाई करें तो उसकी पहचान और आईडी अवश्य देखें. साथ ही किसी पर भी शक होने की स्थिति में तुरंत पुलिस को सूचना दें.

ये भी पढ़ें : घरेलू कलह में उजड़ा परिवार: सिर्फ 100 ग्राम घी के लिए सास से हुआ विवाद, गुस्से में बहू ने उठाया खौफनाक कदम, इलाके में सनसनी

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

 

TAGS

bhopal crime newsBhopal

Trending news

mp news
पत्नी की यादों में पढ़ी आखिरी कविता, मंच से ही दुनिया को कह दिया अलविदा, थम गई सांसें
Mega Job fair
बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी! दमोह में 27 जनवरी को मेगा जॉब फेयर का आयोजन
mp news
लाड़ली बहना योजना में छंटनी, 1.31 करोड़ से घटकर 1.25 करोड़ रह गई महिलाओं की संख्या
bhopal crime news
सावधान! पुलिस के भेष में घूम रहे बदमाश, फ्लैट में घुसकर 4 युवकों को पीटा, लूटकर फरार
mp news
17 जनवरी को राहुल गांधी का इंदौर दौरा, जानिए मिनट टू मिनट कार्यक्रम
Maoists surrendered
बंदूक छोड़ चुनी विकास की राह: बीजापुर में 52 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण...
Thalassemia
थैलेसीमिया पीड़ितों का मुफ्त में होगा बोन मैरो ट्रांसप्लांट, जानें किसे मिलेगा लाभ
Woman Committed Suicide
सिर्फ 100 ग्राम घी के लिए सास से हुआ विवाद, गुस्से में बहू ने उठाया खौफनाक कदम...
Job Scam
सागर का शातिर ठग भोपाल से गिरफ्तार, लड़की के नाम से फर्जी ID बनाकर की ठगी...
Rahul Gandhi
राहुल गांधी का 17 जनवरी को इंदौर दौरा, नहीं मिली सभा की मंजूरी, जाएंगे भागीरथपुरा