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भोपाल और इटारसी स्टेशन पर रुकेगी यह 2 बड़ी ट्रेनें, यात्रियों की मांग पर रेलवे का फैसला

Bhopal Railway Station: यात्रियों की मांग पर भारतीय रेलवे ने बड़ा फैसला किया है. दो बड़ी ट्रेनों का स्टॉपेज अब भोपाल और इटारसी रेलवे स्टेशन पर किया जाएगा. ताकि भीड़ के दबाव को कम किया जा सके. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Mar 23, 2026, 12:36 PM IST
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भोपाल इटारसी में रुकेगी यह स्पेशल ट्रेनें
भोपाल इटारसी में रुकेगी यह स्पेशल ट्रेनें

Itarsi Railway Station: भारतीय रेलवे ने समर सीजन को ध्यान में रखते हुए दो लंबी दूरी की गाड़ियों को एमपी के भोपाल रेलवे स्टेशन और इटारसी रेलवे स्टेशन पर रोकने का फैसला किया है. क्योंकि गर्मी के सीजन में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को अभी से कम करने के लिए भारतीय रेलवे ने कुछ स्पेशल ट्रेनों का संचालन करने का फैसला भी किया है. ऐसे में मध्य प्रदेश के यात्रियों को भी लाभ दिलाने के उद्देश्य से ट्रेनों का स्टॉपेज एमपी में भी किया जाएगा. भोपाल, इटारसी और बीना स्टेशनों पर लंबी दूरी की ट्रेनों का स्टॉपेज होगा. 

भोपाल में रुकेगी यह ट्रेन 

सीएसएमटी-गोरखपुर स्पेशल ट्रेन. गाड़ी संख्या 01079/01080 का संचालन अप्रैल में किया जाएगा. यह ट्रेन अलग-अलग चरणों में भारतीय रेलवे की तरफ से संचालित होगी. जो भोपाल, इटारसी और बीना में रुकेगी. यह ट्रेन मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से रात में 10 बजकर 30 मिनट पर चलेगी और अगले दिन दोपहर में इटारसी और शाम तक भोपाल और रात तक बीना होते हुए गोरखपुर जाएगी. वहीं वापसी में भी गोरखपुर से चलकर इन्ही स्टेशनों पर रुकते हुए मुंबई तक जाएगी. ताकि यहां यहां से इस ट्रेन का लाभ एमपी के यात्री भी उठा सकेंगे. 

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एलटीटी-बनारस एक्सप्रेस 

गाड़ी संख्या 01073/01074 एलटीटी-बनारस एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन का संचालन भी अप्रैल के महीने में हफ्ते में तीन दिन किया जाएगा. यह ट्रेन लोकमान्य तिलक टर्मिनस से दोपहर में चलेगी और फिर रात में पहले इटारसी आएगी और उसके बाद भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन पर भी स्टॉपेज लेगी. वहीं अगले दिन बनारस पहुंचेगी. वहीं वापसी में बनारस से चलेगी और रानी कमलापति स्टेशन और इटारसी में रुकेगी. इस ट्रेन का लाभ भी एमपी के रेलवे यात्रियों को मिलने वाला है. 

भारतीय रेलवे की तरफ से गर्मियों की छुट्टियों में यात्रियों को कंफर्म सीट दिलाने के उदेश्य से इन स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है. ऐसे में रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वह समय-समय पर अपनी ट्रेन सारणी को भी चेक करते रहे. जबकि आईआरसीटीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर भी ट्रेनों की जानकारी मिलेगी. 

ये भी पढ़ेंः इटारसी-भोपाल-बीना चौथी रेल लाइन पर नया अपडेट, 6 जिलों को फायदा, 296 करोड़ होगा खर्च 

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