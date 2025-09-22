भोपाल में प्रसिद्ध है कर्फ्यू वाली माता मंदिर, जानिए क्यों पड़ा ये नाम, दिलचस्प है इतिहास

Curfew Wali Mata Mandir Bhopal: भोपाल स्थित प्रसिद्ध कर्फ्यू वाली माता मंदिर का इतिहास बेहद दिलचस्प है. मंदिर में दो अखंड ज्योतियां जलती हैं. भक्त नारियल पर अपनी मन्नतें लिखकर मांगते हैं. जानिए इसका इतिहास.
Curfew Wali Mata Mandir History: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित "कर्फ्यू वाली माता मंदिर" अपने रोचक इतिहास के लिए प्रसिद्ध है. इस मंदिर का नाम 1981 में घटी एक घटना से लिया गया है. नवरात्रि के दौरान हज़ारों भक्त इस मंदिर में आते हैं. वे अपनी मनोकामनाएं पूरी होने की कामना नारियल पर लिखकर वहां रख देते हैं. न केवल भोपाल, बल्कि आसपास के शहरों से भी लोग देवी के दर्शन के लिए आते हैं. आइए जानें कि इस मंदिर का नाम "कर्फ्यू वाली माता मंदिर" क्यों पड़ा.
जानिए क्यों पड़ा ये नाम
कर्फ्यू वाली माता मंदिर का नाम 1981 में हुई एक घटना से पड़ा. उस साल अश्विन माह की नवरात्रि में जयपुर से लाई गई माता की मूर्ति को सोमवारा चौराहे के पास एक चबूतरे पर स्थापित किया जा रहा था. इस पर बवाल हो गया, जिसके चलते प्रशासन को पूरे इलाके में कर्फ्यू लगाना पड़ा. एक महीने तक चले इस विवाद के बाद सरकार को झुकना पड़ा और मंदिर की स्थापना की अनुमति दे दी गई. इसी घटना के कारण इस मंदिर का नाम 'कर्फ्यू वाली माता' पड़ा. बता दें कि यहां मंदिर निर्माण की भूमिका बाबूलाल माली (सैनी) एवं पुजारी पंडित श्रवण अवस्थी ने बनाई थी.
नवरात्रि में भक्तों की भारी भीड़
आज यह मंदिर एक भव्य स्वरूप ले चुका है और नवरात्रि के दौरान यहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं. भक्त यहां नारियल में अपनी अर्जी लिखकर माता से मनोकामना मांगते हैं, जो पूरी भी होती है. मंदिर में हमेशा घी और तेल की दो अखंड ज्योत जलती रहती हैं. नवरात्रि के दिनों में यह मंदिर रात 12 बजे तक खुला रहता है और भक्तों के लिए विशाल भंडारे का भी आयोजन होता है. यह मंदिर न सिर्फ भोपाल, बल्कि आस-पास के शहरों में भी अपनी प्रसिद्धि रखता है. लोग यहां अपनी मनोकामना लेकर पहुंचते हैं.
मंदिर की बनावट
मंदिर की वास्तुकला विभिन्न धातुओं से निर्मित है और इसमें अत्यंत जटिल कारीगरी की गई है. इसमें एक स्वर्ण कलश, 130 किलोग्राम चांदी से बना एक भव्य द्वार, 18 किलोग्राम चांदी की एक छोटी मूर्ति और 21 किलोग्राम चांदी का एक सिंहासन भी है. द्वारों और दीवारों पर आधा किलोग्राम सोने का काम किया गया है.