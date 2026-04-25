MP में साइबर कमांडो की निगरानी में होगी NEET UG 2026 परीक्षा, अफवाह फैलाने वालों की खैर नहीं; DGP का सख्त आदेश

NEET UG 2026 exam under supervision of cyber commandos in mp: NTA देशभर में NEET UG 2026 exam 3 मई 2026 को आयोजित करेगा. ऐसे में परीक्षा को व्यापक ढंग से संपन्न कराने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. मध्य प्रदेश डीजीपी कैलाश मकवाना ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि एमपी में NEET UG 2026 की परीक्षा साइबर कमांडो की निगरानी में आयोजित की जाएगी. राज्य के करीब 38 साइबर कमांडो को NEET UG के लिए विशेष रूप से तैयार किया जाएगा.

साइबर कमांडो की निगरानी में होगी NEET

मध्य प्रदेश के छात्र जो NEET 2026 में शामिल होने वाले हैं उनके लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. परीक्षा को पार्दर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए साइबर कमांडो की मदद ली जाएगी. एमपी के हर सेंटर पर साइबर कमांडो को तैनात किया जाएगा जो ये सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी कुप्रथाएं से आयोजित की गईं हैं. डीजीपी कैलाश मकवाना के निर्देश के तहत एमपी के 30 जिलों के 283 परीक्षा केंद्रों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था लागू की जाएगी.

पेपर लीक पर साइबर कमांडो की नजर

पेपर लीक, नकल गिरोह और अफवाह फैलाने वालों पर साइबर कमांडो भी सख्त नजर रखेंगे. लगभग 1 लाख 18 हजार अभ्यर्थी नीट यूजी एग्जाम के लिए शामिल होंगे जो साइबर कमांडो की पैनी नजर पर टार्गेटेड रहेंगे. राज्य के लगभग 38 साइबर कमांडो NEET UG के लिए विशेष रूप से तैयार किए जा रहे हैं जो राज्य के अलग-अलग सेंटर्स पर तैनात किए जाएंगे. इन साइबर कमांडो को सुरक्षा, CCTV मॉनिटरिंग, SOP अनुपालन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर नियंत्रण तथा संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्टिंग का कार्य सौंपा गया है.

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परीक्षा से 72 घंटे पूर्व होगी निगरानी

DGP कैलाश मकवाना ने अलग-अलग जिलों के एसपी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक कर ये फैसला लिया है. उन्होंने कहा कि परीक्षा से 72 घंटे पूर्व कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक खुद सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करेंगे. डीजीपी कैलाश मकवाना के निर्देश पर चंबल रेंज सहित संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष नजर रखी जाएगी. साथ ही साथ बॉर्डर वाले इलाकों में विशेष सतर्कता रखने के निर्देश दिए गए हैं. इल प्रैक्टिस पाए जाने पर संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

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