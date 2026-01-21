आपके WhatsApp पर तो ऑन नहीं ये सेटिंग? ये एक फीचर आपको कर सकता है कंगाल, समय रहते कर दें ऑफ

Bhopal Cyber Crime: अगर आप भी अपने व्हाट्सएप पर मीडिया ऑटो-डाउनलोड फीचर ऑन रखते हैं तो सावधान हो जाए. इस एक फीचर से ना सिर्फ आप साइबर क्राइम का शिकार हो सकते हैं बल्कि आपका फोन भी हैक हो सकता है . कुछ ऐसा ही हुआ है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रहने वाली एक महिला के साथ. ना तो महिला ने मोबाइल फोन में कोई एक्सेस दिया था ना ही किसी लिंक पर क्लिक किया था. बावजूद इसके वो साइबर क्राइम की शिकार हुई जिसकी वजह से उनके खाते में से 12 लाख से भी अधिक रूपए गायब हो गए.

व्हाट्सएप का एक फीचर पड़ सकता है भारी

मामला भोपाल के इंद्रपुरी इलाके से है जहां सुनीता कात्याल नाम की महिला के साथ साइबर अपराधियों ने ऐसी चाल चली कि उन्हें भनक तक नहीं लगी. साइबर अपराधियों ने सुनीता के मोबाइल पर व्हाट्सएप पर एपीके APK फाइल भेजी.सुनीता के व्हाट्सएप पर मीडिया ऑटो डाउलनोड फीचर ऑन था. इस फीचर के ऑन होने की वजह से सुनीता साइबर क्राइम का शिकार हुई और उनके खाते से 12 लाख 25 हजार 248 रुपए गायब हो गए.

हैकर्स कैसे करते हैं मोबाइल हैक

जब आपके व्हाट्सएप पर 'मीडिया ऑटो-डाउनलोड' फीचर ऑन रहता है तो कोई भी फाइल बिना आपके परमिशन के ही मोबाइल में डाउनलोड हो जाती है. इधर फोन में फाइल डाउनलोड होती है उधर हैकर्स को आपको मोबाइल का एक्सेस मिल जाता है. जिसके बाद आपके मोबाइल में लगातार ओटीपी आएंगे और अपने आप ही ऑटो फिल भी होने लगेंगे. सुनीता ने बताया कि 6 बार बैंक खाते और 1 बार क्रेडिट कार्ड से कुल 12 लाख गायब हो गए.

कैसे करें ये फीचर बंद

मीडिया एक्सपर्ट बताते हैं कि साइबर अपराधी पीडीएफ या फिर फोटो के रूप में मालवेयर भेज रहे हैं. फोन में एक बार डाउनलोड होत ही इन्हें आपके गैलरी, बैंक डिटेल और मैसेज का एक्सेस मिल जाता है. हैकर्स रिमोटली सब अपने आप कंट्रोल करते हैं इसमें आपकी परमिशन की जरूरत भी नहीं पड़ती है.

मीडिया ऑटो डाउनलोड को ऑफ करने के लिए आप व्हाट्सएप की सेटिंग पर जाए वहां स्टोरेज और डेटा पर क्लिक करें इसके बाद मीडिया ऑटो डाउनलोड ऑपशन को ऑफ कर दें. एक्सपर्ट का कहना है कि किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने से भी बचे नहीं तो आंख झपकते आप भी साइबर क्राइम की गिरफ्त में आ जाएंगे.

