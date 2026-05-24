अब ट्विशा शर्मा की मौत का खुलेगा राज! शव का री-पोस्टमार्टम पूरा, शाम 5 बजे अंतिम संस्कार

Twisha Sharma Re-Postmortem: भोपाल रिटा. जज गिरिबाला की बहू की मौत मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है. बताया जा रहा है कि गिरिबाला सिंह की बहू ट्विशा शर्मा के शव का दूसरी बार पोस्टमार्टम पूरा हो चुका है. बता दें कि दिल्ली एम्स की टीम ने भोपाल पहुंचकर लगभग 3 घंटे में पोस्टमार्टम पूरा किया है.
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Twisha Sharma Death Case: भोपाल में रिटायर्ड जज की बहू ट्विशा शर्मा की मौत मामले में शनिवार को दूसरी बार पोस्टमार्टम हो चुका है. बता दें कि दिल्ली एम्स की चार सदस्यीय टीम ने भोपाल पहुंचकर इस प्रक्रिया को पूरा किया. करीब 3 घंटे तक चली इस प्रक्रिया के दौरान अस्पताल परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे. मॉर्च्यूरी के आसपास पुलिस बल तैनात किया गया था. पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंपने की कार्रवाई शुरू हुई. ट्विशा के भाई मेजर हर्षित ने बताया कि शाम 5 बजे भदभदा श्मशान घाट में अंतिम संस्कार किया जाएगा.
वहीं इस दौरान ट्विशा के परिवार के लोगों में गुस्सा भी देखने को मिला. ट्विशा की बहन स्वाति शर्मा ने साफ कहा कि ट्विशा की सास और पति को श्मशान घाट तक नहीं आने देंगे. वहीं पिता नवनिधि शर्मा ने मामले की जांच जल्द से जल्द सीबीआई को सौंपने की मांग की. इधर, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस केस को स्वयं संज्ञान में लिया है और सोमवार को चीफ जस्टिस की बेंच में सुनवाई होगी. इससे पहले ट्विशा के पति समर्थ को भोपाल जिला कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया.
"Twisha Sharma's last rites to be held in Bhopal today", says cousin Ashish Sharma
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— ANI Digital (@ani_digital) May 24, 2026
12 मई को हुई थी मौत
कोर्ट ने समर्थ का पासपोर्ट जब्त करने के भी आदेश दिए हैं. बता दें कि 12 मई की रात भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में ट्विशा शर्मा की संदिग्ध हालत में मौत हुई थी. ससुराल पक्ष इसे आत्महत्या बता रहा है, जबकि मायके वालों का आरोप है कि ट्विशा की हत्या की गई है. मामले में अब सास गिरिबाला की जमानत रद्द कराने के लिए भोपाल कोर्ट में आवेदन लगाया गया है, जिस पर सोमवार को सुनवाई होगी. मुख्यमंत्री मोहन यादव भी इस मामले की जांच सीबीआई से कराने पर सहमति जता चुके हैं.