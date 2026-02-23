Advertisement
लाडली बहनों को कब मिलेंगे 3000 रुपए? राशी बढ़ाने पर विधानसभा में घमासान, CM के जवाब से मची हलचल

Ladli Behna Yojana MP: मध्यप्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में लाडली बहना योजना की राशि दोगुनी करने की मांग उठी. विपक्ष ने 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर नाम हाटाए जाने और नए पंजीकरण की समयसीमा को लेकर सरकार से जवाब मांगा. विपक्ष के सवालों का मुख्यमंत्री मोहन यादव और मंत्री निर्मला भूरिया ने जवाब दिया.

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee News Desk|Last Updated: Feb 23, 2026, 03:39 PM IST
Ladli Behna Yojana MP: मध्यप्रदेश विधानसभा में बजट सत्र का  6वां दिन हंगामेदार रहा. कांग्रेस ने पात्र महिलाओं को लाडली बहना योजना में शामिल करने और राशि बढ़ाकर 3 हजार रुपए करने का मुद्दा उठाया. विधायक महेश परमार ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री ने योजना के तहत महिलाओं को 3 हजार रुपए देने का वादा किया था. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि 60 साल की आयु पूरी होने पर महिलाओं के नाम योजना से हटाए जा रहें, जिससे कई हितग्राही प्रभावित हो रहे हैं. 

विधायक महेश परमार के सवालों का जवाब देते हुए मंत्री निर्मला भूरिया ने कहा कि सरकार लाडली बहनों की राशि को 3,000 रुपये तक बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है और यह राशि धीरे-धीरे बढ़ाई जा रही है. सरकार इस मुद्दे पर सतर्क है और इस योजना के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बना रही है. 60 वर्ष की आयु के बाद किसी महिला के वंचित होने पर उन्हें वृद्धावस्था पेंशन का लाभ दिया जा रहा है. मंत्री के जवाब पर विधायक ने इसे बहनों के साथ धोखा बताते हुए कहा कि यह घोषणा सरकार बनाने के लिए की गई थी.

योजना को लेकर उमंग सिंघार ने किया सवाल 
इस पर विपक्ष के नेता उमंग सिंघार ने कहा कि सदस्य इस बात पर सफाई मांग रहे हैं कि पात्र महिलाओं के नाम कब जोड़े जाएंगे, एक साल में या दो साल में मंत्री ने जवाब दिया कि यह बताना मुमकिन नहीं है कि योग्य महिलाओं के नाम योजना में कब जोड़े जाएंगे. सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रही है और सब कुछ समय के साथ होगा.

CM दिया जवाब
इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मंत्री अपना जवाब पहले ही दे चुके हैं.  विपक्ष के नेता ने पहले सवाल किया था कि फंड कैसे बांटा जाएगा और योजना बंद कर दी जाएगी, लेकिन हमारी सरकार लगातार पैसे दे रही है. हमने वादा किया है कि पांच साल के अंदर रकम बढ़ाकर 3,000 रुपए कर दी जाएगी, और सरकार अपना वादा पूरा करेगी. उमंग सिंघार ने योजना के पोर्टल पर नए पंजीकरण को लेकर सरकार से सवाल किया और पूछा कि नए आवेदनों को कब जोड़ा जाएगा. इस पर सीएम मोहन यादव ने जवाब देते हुए कहा कि पंजीकरण की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से शुरू की जाएगी. उन्होंने आश्वस्त किया कि धीरे-धीरे सब होगा जाएगा, आप चिंता न करें.

ये भी पढ़ें: MP Breaking News LIVE: एमपी विधानसभा बजट सत्र का छठवां दिन आज, CM मोहन होंगे शामिल, पढ़ें 23 फरवरी की खबरें

