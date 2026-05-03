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दिल्ली की IAS एकेडमी डायरेक्टर भोपाल में किडनैप, पूर्व छात्र ने ऐंठे 2 करोड़, विदेश भागने की फिराक में था आरोपी

Bhopal Shubhra Ranjan Kidnapping Case: भोपाल में IAS एकेडमी की डायरेक्टर शुभ्रा रंजन को किडनैप कर 1.89 करोड़ रुपये की ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है. जहां आरोपी प्रियंक शर्मा ने उन्हें फ्लैट में बंधक बनाकर धमकाया. इसके अलावा, पैसे भी ट्रांसफर करवाए.

Written By  Deepak Dwivedi|Edited By: Manish kushawah|Last Updated: May 03, 2026, 06:25 PM IST
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Delhi IAS Academy Director Kidnapped
Delhi IAS Academy Director Kidnapped

Delhi IAS Academy Director Kidnapped: भोपाल में एक चौंकाने वाला ऐसा मामला सामने आया है, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है. बताया जा रहा है कि IAS एकेडमी की डायरेक्टर शुभ्रा रंजन को बदमाशों ने किडनैप कर लिया. उन्हें करीब चार घंटे तक बंधक बनाकर रखा गया और इस दौरान कनपटी पर देसी पिस्टल सटाकर करीब 1 करोड़ 89 लाख रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर करवा लिए गए. पूरी साजिश पहले से रची गई थी और आरोपी ने विश्वास में लेकर उन्हें अपने जाल में फंसाया. इस दौरान पीड़िता पूरी तरह डर और दबाव में रही और आरोपी लगातार धमकाता रहा.

मिली जानकारी के मुताबिक, वारदात को अंजाम देने वाला कोई बाहरी अपराधी नहीं, बल्कि उसी संस्थान की फ्रेंचाइजी चलाने वाला प्रियंक शर्मा है. वह भेल के एक रिटायर्ड अधिकारी का बेटा है और पहले दिल्ली में रहकर UPSC की तैयारी भी कर चुका है. उसने भोपाल में कोचिंग की नई ब्रांच खोलने और निरीक्षण के बहाने डायरेक्टर को बुलाया था, जिससे वह आसानी से फंस सकें और उसे किसी तरह का शक न हो.

ताज होटल में बुलाया था
बता दें कि शुभ्रा रंजन दिल्ली से भोपाल आई थीं और शहर के ताज होटल में ठहरी हुई थीं. बुधवार दोपहर करीब 2 से 3 बजे के बीच आरोपी प्रियंक उन्हें होटल से अपने साथ बागसेवनिया इलाके के एक फ्लैट में ले गया. वहां पहले से पूरी तैयारी थी और उन्हें कमरे में बंद कर दिया गया, जहां करीब चार घंटे तक बंधक बनाकर रखा गया और लगातार दबाव बनाया गया. इस दौरान उन्हें बाहर किसी से संपर्क करने का मौका भी नहीं मिला.

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डायरेक्टर को धमकाया
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी ने अपने साथियों को दतिया और कालापीपल से बुलाया था. सभी ने मिलकर डायरेक्टर को धमकाया और जान से मारने की धमकी देकर अलग-अलग बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर करवाए. इस दौरान डर का माहौल बनाने के लिए हथियारों का इस्तेमाल किया गया और पूरी योजना के तहत वारदात को अंजाम दिया गया ताकि किसी को शक न हो सके. आरोपी पहले से पूरी रणनीति बनाकर आया था.

आरोपी एम्स से गिरफ्तार
पुलिस कमिश्नर संजय सिंह ने बताया कि आरोपी विदेश भागने की तैयारी में था, लेकिन जांच के दौरान वह एम्स अस्पताल के आईसीयू से गिरफ्तार कर लिया गया. उसके साथ पांच अन्य आरोपियों को भी पकड़ा गया है. पुलिस ने ट्रांसफर की गई पूरी रकम को होल्ड करवा दिया है और मामले की आगे जांच जारी है. इस केस में और भी बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है.

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