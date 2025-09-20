योगी की 'अजेय' कहानी पर घमासान! फिल्म पर MP में उठी बड़ी मांग, लोगों से गई ये अपील

MP News-उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बनी अजेय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी रिलीज हो चुकी है. मध्यप्रदेश में इस फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग की गई है. संस्कृति बचाओ मंच और हिन्दू उत्सव समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने सीएम मोहन यादव से फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग की है.
CM Yogi Film-यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर बनी फिल्म अजेय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ योगी सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. इस फिल्म में सीएम योगी आदित्यनाथ के सन्यासी से मुख्यमंत्री बनने तक के सफर को दिखाया गया है. लेकिन फिल्म के रिलीज से पहले ऑल इंडिया मुस्लिम जमान के ऱाष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शाहबुद्दीन रजवी बरेलवी ने विरोध किया था, मौलाना ने कहा कि इस्लाम की नजर में फिल्म देखना और दिखाना, दोनों नाजायज और हराम है. लेकिन इसी फिल्म का मध्यप्रदेश में समर्थन किया जा रहा है. मध्यप्रदेश में फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग की गई है.
एमपी में फिल्म टैक्स फ्री करने की मांग
दरअसल, संस्कृति बचाओ मंच और हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने फिल्म को मध्यप्रदेश में टैक्स फ्री करने की मांग की है. चंद्रशेखर तिवारी ने सीएम मोहन यादव से अपील करते हुए कहा कि यह फिल्म हर सनातन धर्मावलंबी को देखनी चाहिए, क्योंकि इसमें योगी आदित्यनाथ के संघर्ष और उपलब्धियों को दिखाया गया है. यह फिल्म प्रेरणादायक है और समाज में सकारात्मक संदेश देती है.
योगी ने उठाए ऐतिहासिक कदम
चंद्रशेखर तिवारी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई, महिला सुरक्षा के लिए ऑपरेशन मजनू जैसे ऐतिहासिक कदम उठाए. इन फैसलों की सराहना पूरे देश और दुनिया में हुई है. तिवारी ने कहा कि फिल्म में गोरखनाथ पीठ के पीठीधीश्वर योगी आदित्यनाथ के जीवन के प्रेरक ढंग से प्रस्तुत किया गया है.
फतवा को बताया पब्लिसिटी स्टंट
तिवारी ने फिल्म के खिलाफ मौलाना द्वारा जारी फतवे को पब्लिसिटी स्टंट बताया है. उन्होंने सवाल उठाया कि जब वही लोग सलमान, शाहरुख और आमिर खान की फिल्में देखते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन योगी आदित्यनाथ पर बनी फिल्म का विरोध क्यों किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि फिल्म किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि प्रेरणादायक व्यक्तित्तव की जीवनगाथा है. तिवारी ने समाज से अपील की कि लोग अपने परिवार के साथ यह फिल्म जरूर देखें.
